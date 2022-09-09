Міністри фінансів ЄС схвалили макрофін Україні на 5 млрд євро — Finance.ua

Міністри фінансів ЄС схвалили макрофін Україні на 5 млрд євро Вчора 19:01 — Казна та Політика

Міністри фінансів ЄС схвалили макрофін Україні на 5 млрд євро

Міністри фінансів Європейського Союзу у п’ятницю підтримали надання Україні макрофінансової допомоги у вигляді кредиту обсягом 5 мільярдів євро, щоб допомогти їй підтримувати роботу шкіл, лікарень та інших державних установ, на тлі того, як вона бореться із вторгненням рф.

Про це повідомило міністерство фінансів Чехії, пише Reuters.

Міністр фінансів Чехії Збинек Станюра, який у п’ятницю приймав міністрів фінансів ЄС у Празі, заявив у своїй заяві, що на майбутніх зустрічах вирішать, як решта 3 мільярди євро в пакеті можуть бути поділені на кредити або гранти.

Кредит, забезпечений гарантіями країн-членів ЄС, є частиною загального пакету 9 мільярдів євро, про який було оголошено у травні.

Довідка Finance.ua:

Україна вже отримала перший транш нового пакету макрофінансової допомоги ЄС — обсягом 1 млрд євро, двома частинами в 500 мільйонів 1 та 2 серпня;

5 серпня у Єврокомісії вказали, що тривають «технічні роботи» для надання Україні решти з нового пакету макрофінансової допомоги;

після цього з’явилася інформація, що новий проект пропозиції Єврокомісії передбачає надання Україні фінансової допомоги обсягом 8 мільярдів євро шляхом поєднання грантів і позик. І що новий проект пропозиції з’явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 мільярдів євро. Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву, який і так має великі борги, і вказав на свій власний грант у 1 мільярд євро. Така позиція змусила Італію та Францію, які також надали допомогу, також порушити питання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.