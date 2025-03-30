Торгівля тютюновими виробами в Україні знизилася на 8% у лютому — Гетманцев Сьогодні 06:07 — Казна та Політика

Торгівля тютюновими виробами в Україні знизилася на 8% у лютому — Гетманцев

У лютому виторг від роздрібного продажу тютюнових виробів в Україні знизився на 8% порівняно з січнем, склавши 9,6 млрд грн.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Виторг від роздрібної реалізації тютюновими виробами порівняно з лютим минулого року зріс на 24,7% (7,7 млрд грн — в лютому 2024 року).

Гетманцев зауважив, що кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами за січень-лютий 2025 року збільшилася на 12 488 одиниць і сягнула позначки 75 613.

«Виторг РРО/ПРРО на 1 ліцензію в лютому 2025 року становить 127 тис. грн — на 7,6 тис. грн менше, ніж у січні 2025 року, та на 42,5 тис. грн менше, ніж у грудні 2024 року», — підкреслив голова фінансового комітету ВР.

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Найбільше зменшення виторгу відбулося у Запорізькій, Черкаській та Івано-Франківській областях.

Натомість приріст виторгу зафіксовано у Сумській, Львівській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон № 11090, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби з 2025 року.

За словами нардепа Ярослава Железняка, закон підписали з затримкою у понад три місяці після його ухвалення Верховною Радою. Через це бюджет втратив понад 2 млрд грн недоотриманих доходів від початку року.

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