Як зростуть акцизи на тютюн і ціни на сигарети — Finance.ua

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Як зростуть акцизи на тютюн і ціни на сигарети

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Як зростуть акцизи на тютюн і ціни на сигарети
Як зростуть акцизи на тютюн і ціни на сигарети
Як повідомляє Ярослав Железняк, від 1 січня 2025 року акциз на сигарети підвищать на 23%. Далі додаватимуть 5% щорічно. Процес триватиме до 2028 року. Ставки акцизу обраховуватимуться не в гривні, а в євро.
Акцизи на сигарети, згідно З директивою 2011/64/EU, мали 2025 року сягнути 90 євро за 1 тис. штук. Однак його ставка обчислювалася у гривні, тому внаслідок її девальвації цей рівень наступного року сягне лише 70 євро. Тому план підвищення акцизів було переглянуто й наразі досягнення рівня ставки акцизу у 90 євро за тисячу штук сигарет заплановано на 2028 рік.
Для українців, які палять, це означає щорічне підвищення цін. Так, згідно з даними Держстату, від 1 січня 2024 року вітчизняні сигарети з фільтром подорожчали з середніх 75,27 гривні до 76,60 гривень, а сигарети з фільтром преміумкласу — від 96,17 гривні до 100,14 копійок.
Які саме ціни чекають курців наступного року — достеменно невідомо з огляду на нестабільну гривню, однак Уряд і Верховна Рада вже ділять кошти, які, за їхніми прогнозами, мають наповнити Державний бюджет внаслідок підвищення ставок акцизного збору на тютюн:
«Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробіву 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році - 5 млрд грн, у 2027 році - 9,3 млрд грн, у 2028 році - 13,8 млрд грн», — йдеться в заяві нардепа.
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Збільшення акцизів на пальне та тютюн: які ціни на нас чекають

За матеріалами:
Finance.ua
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