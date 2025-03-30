Яку суму податків до сплати задекларували громадяни від здачі майна в оренду — Finance.ua

Яку суму податків до сплати задекларували громадяни від здачі майна в оренду Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Яку суму податків до сплати задекларували громадяни від здачі майна в оренду

Минулого року близько 900 українців офіційно задекларували доходи від оренди майна. Загальна сума задекларованих податків до сплати перевищує 16 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

Зазначається, що ще понад 56 тис. фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування також здають майно в оренду.

Які податки потрібно сплачувати орендодавцям

Підприємці сплачують податки залежно від групи: ФОП 2 групи — до 20% від суми доходу, ФОП 3 групи — 5% для неплатників ПДВ або 3% для платників ПДВ (плюс ПДВ).

У відомстві нагадали, що власники нерухомості, які надають її в оренду та не зареєстровані як ФОП, зобов’язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір — 5% з 1 січня 2025 року.

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Податкову декларацію про майновий стан і доходи за підсумками року необхідно подати до 1 травня та до 1 серпня сплатити податки.

Загалом у межах деклараційної кампанії громадяни подали понад 63 тисячі декларацій про отримані доходи, задекларувавши до сплати понад 750 млн грн податків.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи мають право на отримання субсидії на оренду житла. Цю допомогу можуть отримати як ті, хто став ВПО після 2014 року, так і після 2022 року.

Переваги участі в проєкті для орендодавців:

зменшення податкового навантаження: покриття державою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного податку (ЄП) та військового збору (ВЗ);

захист інтересів орендодавця умовами договору оренди;

мінімальні вимоги до орендодавця;

спрощена комунікація та можливість подачі документів онлайн;

стабільний офіційний дохід від оренди;

гарантія платоспроможності орендаря завдяки субсидії від держави;

можливість участі в проєкті, перебуваючи за кордоном.

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