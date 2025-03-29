Які переваги мають орендодавці, які здають житло ВПО — Finance.ua

Які переваги мають орендодавці, які здають житло ВПО Сьогодні 21:23 — Особисті фінанси

Які переваги мають орендодавці, які здають житло ВПО, Фото: freepik.com

Внутрішньо переміщені особи мають право на отримання субсидії на оренду житла. Цю допомогу можуть отримати як ті, хто став ВПО після 2014 року, так і після 2022 року.

Про те, які пільги можуть отримати громадяни, які здають житло переселенцям, розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України.

Які переваги для орендодавців

Фахівці ПФУ нагадали, що держава компенсує податки орендодавцям за житло для ВПО (постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2024 № 1225).

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Переваги участі в проєкті для орендодавців:

зменшення податкового навантаження: покриття державою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного податку (ЄП) та військового збору (ВЗ);

захист інтересів орендодавця умовами договору оренди;

мінімальні вимоги до орендодавця;

спрощена комунікація та можливість подачі документів онлайн;

стабільний офіційний дохід від оренди;

гарантія платоспроможності орендаря завдяки субсидії від держави;

можливість участі в проєкті, перебуваючи за кордоном.

Отримати компенсацію можуть:

власники житла: фізичні особи та фізичні особи — підприємці (ФОП), що здійснюють відповідну діяльність;

ФОП на єдиному податку 1-ї групи не має права здавати житло в оренду;

ФОП на єдиному податку 2-ї та 3-ї груп може здавати житло, якщо мають КВЕД 88.20 «Надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна».

Податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір, які підлягають сплаті з доходу від оренди, Пенсійний фонд розрахує під час ухвалення рішення про призначення субсидії на оренду та компенсації.

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Для кожного власника житла компенсація розраховується індивідуально, з урахуванням:

обраної системи оподаткування;

вартості оренди, враховуючи соціальні нормативи та регіональні відмінності цін.

Компенсацію надає Пенсійний фонд щоквартально — на поточний рахунок орендодавця, відкритий в уповноваженому банку, реквізити якого зазначені в договорі оренди.

Як отримати субсидію

Документи для участі в проєкті подають одночасно орендар і орендодавець: заяву, договір оренди, копії документів (що підтверджують право розпорядження житлом та повноваження законного представника за потреби).

Документи можна подати:

в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

у паперовій формі у сервісних центрах органів Пенсійного фонду України, у ЦНАПах.

Нагадаємо, за словами експертки, на сьогодні лише чверть внутрішньо переміщених осіб можуть дозволити собі придбання житла.

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