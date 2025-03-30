Какую сумму налогов к уплате задекларировали граждане от сдачи имущества в аренду — Finance.ua

Какую сумму налогов к уплате задекларировали граждане от сдачи имущества в аренду Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Какую сумму налогов к уплате задекларировали граждане от сдачи имущества в аренду

В прошлом году около 900 украинцев официально задекларировали доходы от аренды имущества. Общая сумма задекларированных налогов к уплате превышает 16 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Отмечается, что еще более 56 тыс. физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения также сдают имущество в аренду.

Какие налоги нужно платить арендодателям

Предприниматели платят налоги в зависимости от группы: ФЛП 2 группы — до 20% от суммы дохода, ФЛП 3 группы — 5% для неплательщиков НДС или 3% для плательщиков НДС (плюс НДС).

В ведомстве напомнили, что владельцы недвижимости, которые предоставляют ее в аренду и не зарегистрированы как ФЛП, обязаны платить налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор — 5% с 1 января 2025 года.

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Налоговую декларацию об имущественном положении и доходах по итогам года необходимо подать до 1 мая и до 1 августа уплатить налоги.

Всего в рамках декларационной кампании граждане подали более 63 тысяч деклараций о полученных доходах, задекларировав к уплате более 750 млн грн налогов.

Напомним, внутренне перемещенные лица имеют право на получение субсидии на аренду жилья. Это пособие могут получить как те, кто стал ВПЛ после 2014 года, так и после 2022 года.

Преимущества участия в проекте для арендодателей:

уменьшение налоговой нагрузки: покрытие государством налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога (ЕП) и военного сбора (ВС);

защита интересов арендодателя условиями договора аренды;

минимальные требования к арендодателю;

упрощенная коммуникация и возможность подачи документов онлайн;

стабильный официальный доход от аренды;

гарантия платежеспособности арендатора благодаря субсидии от государства;

возможность участия в проекте, находясь за границей.

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