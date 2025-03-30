Торговля табачными изделиями в Украине снизилась на 8% в феврале — Гетманцев — Finance.ua
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Торговля табачными изделиями в Украине снизилась на 8% в феврале — Гетманцев

Казна и Политика
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Торговля табачными изделиями в Украине снизилась на 8% в феврале — Гетманцев
Торговля табачными изделиями в Украине снизилась на 8% в феврале — Гетманцев
В феврале выручка от розничной продажи табачных изделий в Украине снизилась на 8% по сравнению с январем, составив 9,6 млрд грн.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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Выручка от розничной реализации табачными изделиями по сравнению с февралем прошлого года выросла на 24,7% (7,7 млрд грн — в феврале 2024 года).
Гетманцев отметил, что количество действующих лицензий на розничную торговлю табачными изделиями за январь-февраль 2025 г. увеличилось на 12 488 единиц и достигло отметки 75 613.
«Выручка РРО/ПРРО на 1 лицензию в феврале 2025 года составляет 127 тыс. грн — на 7,6 тыс. грн меньше, чем в январе 2025 года, и на 42,5 тыс. грн меньше, чем в декабре 2024 года», — подчеркнул глава финансового комитета ВР.
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Наибольшее сокращение выручки произошло в Запорожской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.
Прирост выручки зафиксирован в Сумской, Львовской, Черновицкой и Хмельницкой областях.
Напомним, Владимир Зеленский подписал закон № 11090, предусматривающий повышение акцизного налога на табачные изделия с 2025 года.
По словам нардепа Ярослава Железняка, закон подписали с задержкой более трех месяцев после его принятия Верховной Радой. Поэтому бюджет потерял более 2 млрд грн недополученных доходов с начала года.
По материалам:
Finance.ua
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