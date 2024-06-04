Как вырастут акцизы на табак и цены на сигареты — Finance.ua

Как вырастут акцизы на табак и цены на сигареты Сегодня 14:36

Как вырастут акцизы на табак и цены на сигареты

Как сообщает Ярослав Железняк, с 1 января 2025 года акциз на сигареты повысят на 23%. Далее будут прибавлять 5% ежегодно. Процесс продлится до 2028 года. Ставки акциза будут рассчитываться не в гривне, а в евро.

Акцизы на сигареты, согласно Директиве 2011/64/EU, должны были в 2025 году составить 90 евро за 1 тыс. штук. Однако его ставка исчислялась в гривне, поэтому в результате ее девальвации этот уровень в следующем году составит всего 70 евро. Поэтому план повышения акцизов был пересмотрен и достижение уровня ставки акциза в 90 евро за тысячу штук сигарет запланировано на 2028 год.

Для курящих украинцев это означает ежегодное повышение цен. Так, согласно данным Госстата, с 1 января 2024 года отечественные сигареты с фильтром подорожали со средних 75,27 гривны до 76,60 гривен, а сигареты с фильтром премиум-класса — от 96,17 до 100,14 копеек.

Какие именно цены ждут курильщиков в следующем году — неизвестно ввиду нестабильной гривны, однако Правительство и Верховная Рада уже делят средства, которые, по их прогнозам, должны наполнить Государственный бюджет в результате повышения ставок акцизного сбора на табак:

«Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году — 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, в 2028 году — 13, 8 млрд грн», — говорится в заявлении нардепа.

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