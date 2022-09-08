Україна до кінця року повинна отримати $12 млрд від міжнародних партнерів — Finance.ua

Україна до кінця року повинна отримати $12 млрд від міжнародних партнерів Вчора 15:05 — Казна та Політика

Україна до кінця року повинна отримати $12 млрд від міжнародних партнерів

Україна до кінця року розраховує отримати близько $12 млрд, у тому числі €8 млрд в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він наголосив, що підтримка міжнародних партнерів є важливою передумовою стабільної роботи економіки України в умовах війни.

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«До кінця року очікується надходження анонсованого раніше офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд дол. США, у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС. Завдяки подальшій міжнародній підтримці Національний банк матиме можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні і в наступні роки», — зазначив Ніколайчук.

Разом з тим він наголосив, що тривала війна України та рф несе значну загрозу економічному розвитку країни.

«Швидкість відновлення української економіки та повернення інфляції на траєкторію сповільнення значною мірою залежать від строків завершення активної фази війни. Інші інфляційні ризики з часу попереднього рішення НБУ з питань монетарної політики знизилися в короткостроковій перспективі. Натомість у тривалішій перспективі вони залишаються суттєвими», — пояснив замочільника НБУ.

Варто зазначити, що якщо Україна дійсно отримає обіцяні кошти, вона не лише спокійно пройде поточний фінансовий рік, а й увійде в 2023 з певним запасом коштів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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