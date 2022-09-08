Україна до кінця року повинна отримати $12 млрд від міжнародних партнерів — Finance.ua
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Україна до кінця року повинна отримати $12 млрд від міжнародних партнерів

Казна та Політика
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Україна до кінця року повинна отримати $12 млрд від міжнародних партнерів
Україна до кінця року повинна отримати $12 млрд від міжнародних партнерів
Україна до кінця року розраховує отримати близько $12 млрд, у тому числі €8 млрд в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Він наголосив, що підтримка міжнародних партнерів є важливою передумовою стабільної роботи економіки України в умовах війни.
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«До кінця року очікується надходження анонсованого раніше офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд дол. США, у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС. Завдяки подальшій міжнародній підтримці Національний банк матиме можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні і в наступні роки», — зазначив Ніколайчук.
Разом з тим він наголосив, що тривала війна України та рф несе значну загрозу економічному розвитку країни.
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«Швидкість відновлення української економіки та повернення інфляції на траєкторію сповільнення значною мірою залежать від строків завершення активної фази війни. Інші інфляційні ризики з часу попереднього рішення НБУ з питань монетарної політики знизилися в короткостроковій перспективі. Натомість у тривалішій перспективі вони залишаються суттєвими», — пояснив замочільника НБУ.
Варто зазначити, що якщо Україна дійсно отримає обіцяні кошти, вона не лише спокійно пройде поточний фінансовий рік, а й увійде в 2023 з певним запасом коштів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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