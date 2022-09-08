Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Кредит&Депозит
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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25%.
Про це сказано на сайті Нацбанку.
«Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами. Водночас для виконання зазначених завдань актуальними є заходи з посилення монетарної трансмісії та подальшого підвищення привабливості гривневих активів, які наразі опрацьовує Національний банк», — сказано в повідомленні.
Як зазначає регулятор, інфляція і далі зростає, але дещо повільніше, ніж прогнозував Національний банк.
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У липні інфляція прискорилася до 22,2% у річному вимірі. За попередніми оцінками Національного банку, у серпні вона сягнула близько 23%. Цінова динаміка загалом була стриманішою, ніж прогнозував Національний банк. Це пов’язано передусім зі швидшим, ніж очікувалося, зниженням вартості пального внаслідок подешевшання нафти на світових ринках і налагодження внутрішньої логістики. Меншими темпами, ніж очікувалося, зростали й ціни на окремі овочі, зокрема завдяки сезонному збільшенню пропозиції, насамперед з боку домогосподарств.
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Попри це, інфляційний тиск залишається значним. Ефекти війни, зокрема руйнування виробництв і логістики, і надалі мають визначальний вплив на ціни майже всього споживчого набору товарів і послуг. Погіршення інфляційних очікувань також тисне на ціни в бік зростання. Це, зокрема, відображається у доволі високому попиті на товари довгострокового використання та на іноземну валюту. Додатковий внесок в інфляційний розвиток мала й липневе коригування офіційного курсу гривні, зумовлене необхідністю зберегти стійкість економіки та фінансової системи в тривалішій перспективі.

Довідка Finance.ua:

  • 3 березня Національний банк вирішив зберегти облікову ставку на рівні 10%. Регулятор пояснив, що відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки з огляду на військове вторгнення росії на територію України;
  • 2 червня Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%;
  • 21 липня регулятор залишив облікову ставку на рівні 25%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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