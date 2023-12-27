Украина уже имеет положительные последствия для экономики от решения открыть переговоры с ЕС — Кулеба Сегодня 08:28 — Казна и Политика

Украина уже имеет положительные последствия для экономики от решения открыть переговоры с ЕС — Кулеба

Страны Азии начали больше обращаться к Украине по поводу возможностей, которые создает членство нашей страны в Европейском Союзе для их инвесторов.

«Прошла неделя с момента принятия этого решения, и мы видим в МИДе рост количества обращений к нам от стран Азии, которые хотят узнать больше о возможностях, которые членство Украины в ЕС создает для их инвесторов в Украину», — сказал он.

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Глава МИД подчеркнул, что теперь инвесторы точно знают, что Украина будет частью общего рынка, что в Украине будут действовать те же правила в отношении судов, верховенства права и борьбы с коррупцией, что и в Европе, поэтому они гораздо более заинтересованы в инвестициях в Украину.

«Мы буквально через неделю эти сигналы увидели, услышали и уже имеем практические положительные последствия для будущего украинской экономики от сугубо политического решения об открытии переговоров», — подытожил Кулеба.

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Кроме того, министр уверен, что сами переговоры будут сложными. По его прогнозу, не будет проблем с безопасностным, политическим или правовым блоками, но переговоры относительно экономических интересов будут непростыми.

Как сообщалось, Евросовет поддержал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Вступление Украины в ЕС может увеличить рост ВВП страны на 1−2%. Такой прогноз сделал британский историк и журналист Тимоти Эш, отметив, что этот шаг станет трансформационным для Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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