Украина — среди лидеров в Европе по распространению электромобилей Сегодня 19:00 — Личные финансы

Украина — среди лидеров в Европе по распространению электромобилей

В 2024 году в Европе было зарегистрировано 1 015 381 новых легковых автомобилей, что на 11,5% больше, чем в предыдущем году. Из них 11,9% были электромобилями, которых насчитывается 120 926 единиц, а прирост таких составил 29,3%.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Института исследований авторынка.

Безоговорочным лидером по доле электрокаров среди проданных новых легковушек остается Норвегия, где в январе легковые автомобили группы BEV составили 92,1% регистраций.

На втором месте Исландия с долей 37,0%. Более 20% доля электромобилей также составила в следующих странах: Дания (35,3%), Швеция (28,8%), Нидерланды (25,3%), Финляндия (24,1%), Люксембург (21,5%) и Бельгия (21,4%).

Инфографика: eauto.org.ua

На каком месте Украина

Всего 0,3% не хватило в январе украинскому рынку новых авто, чтобы попасть в только что названную группу лидеров, где доля электромобилей составляет более 20%.

Результат Украины — 19,7%, а в количественном измерении — 894 первые регистрации легковушек группы BEV. Это 9 место в списке из 32 стран.

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Эксперты отмечают, что в действительности наша позиция еще выше, по крайней мере на 2−3 строчки, поскольку в Украине отсутствует официальное представительство Tesla, а машины этой марки имеют количественное первенство на вторичном рынке, к которому часто (во время первой регистрации) причисляются и совершенно новые автомобили.

Также есть немалая часть электроавто из Китая, импортированных независимыми дилерами, у которых нет официальных соглашений с производителем, поэтому регистрируют фактически новые автомобили как подержанные, чтобы избежать юридических претензий от «официалов».

Инфографика: eauto.org.ua

Если говорить не о части электромобилей в продажах новых, а об абсолютном количестве — позиция Украины будет восемнадцатой.

Напомним, по данным Укравтопрома, в январе украинский автопарк пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза. Доля новых машин в регистрациях BEV составила 24% против 23% в январе 2023 года.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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