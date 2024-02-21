Электромобили охватили почти 11% январского рынка легковушек ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Электромобили охватили почти 11% январского рынка легковушек ЕС

Технологии&Авто
12
Электромобили охватили почти 11% январского рынка легковушек ЕС
Электромобили охватили почти 11% январского рынка легковушек ЕС
В январе 2024 года на рынках ЕС было реализовано 851 690 новых легковых автомобилей, что на 12% больше, чем годом ранее.
Об этом пишет «Укравтопром» со ссылкой на данные Ассоциации европейских производителей автомобилей.
Значительный рост произошел на всех основных рынках блока:
  • Германия (+19,1%);
  • Италия (+10,6%);
  • Франция (+9,2%);
  • Испания (+7,3%).
На электромобили приходилось 10,9% доли рынка (по сравнению с 9,5% в январе 2023 года), а на гибридные автомобили — почти 37% (в январе 2023 года — 33%).
Совокупная доля рынка бензиновых и дизельных автомобилей составила менее 50% против почти 54% в прошлом.
Бензиновые авто охватили 35,2% продаж новых легковых автомобилей (в январе 2023 года — 37,9%), а дизельные — 13,4% (в январе 2023 года — 15,8%).
Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Оформить автогражданку онлайн 🚗

По материалам:
Укравтопром
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.