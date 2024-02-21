Электромобили охватили почти 11% январского рынка легковушек ЕС — Finance.ua

Электромобили охватили почти 11% январского рынка легковушек ЕС Сегодня 06:08 — Технологии&Авто

Электромобили охватили почти 11% январского рынка легковушек ЕС

В январе 2024 года на рынках ЕС было реализовано 851 690 новых легковых автомобилей, что на 12% больше, чем годом ранее.

Об этом пишет «Укравтопром» со ссылкой на данные Ассоциации европейских производителей автомобилей.

Значительный рост произошел на всех основных рынках блока:

Германия (+19,1%);

Италия (+10,6%);

Франция (+9,2%);

Испания (+7,3%).

На электромобили приходилось 10,9% доли рынка (по сравнению с 9,5% в январе 2023 года), а на гибридные автомобили — почти 37% (в январе 2023 года — 33%).

Совокупная доля рынка бензиновых и дизельных автомобилей составила менее 50% против почти 54% в прошлом.

Бензиновые авто охватили 35,2% продаж новых легковых автомобилей (в январе 2023 года — 37,9%), а дизельные — 13,4% (в январе 2023 года — 15,8%).

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Укравтопром По материалам:

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