Украина с февраля получила $23 миллиарда финансовой помощи — Finance.ua
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Украина с февраля получила $23 миллиарда финансовой помощи

Казна и Политика
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Украина с февраля получила $23 миллиарда финансовой помощи
Украина с февраля получила $23 миллиарда финансовой помощи
С начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров 23 млрд долларов финансовой помощи. Из них 4,8 млрд поступило от Европейского Союза и 8,5 млрд от Соединенных Штатов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Правительственный портал.
«За эти средства финансируем критически важные бюджетные расходы. В частности, выплаты бюджетникам, пенсионерам, ВПЛ, получателям субсидий, поддерживаем состоятельность общин», — отметил премьер-министр.
По словам главы правительства, Украина в ближайшее время получит очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 2,5 млрд. евро. И еще один на 500 млн евро — в декабре.
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Кроме того, по словам Шмыгаля, важный шаг навстречу Украине сделала Канада.
«Правительство Канады уже выпустило в обращение государственные пятилетние облигации на сумму 500 млн канадских долларов. Теперь из-за покупки суверенных облигаций для Украины все желающие могут внести вклад в укрепление нашего государства. Таким образом канадцы инвестируют в нашу победу, а правительство Канады гарантирует инвесторам выплату процентов», — отметил Денис Шмигаль и поблагодарил канадских партнеров за инициативу.

Справка Finance.ua:

  • исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассчитывает , что первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украина получит уже в январе 2023 года;
  • ущерб критической инфраструктуры Украины от российских ударов с начала войны может превысить 100 миллиардов долларов;
  • после победы правительство планирует построить новую экономику Украины на восьми факторах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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