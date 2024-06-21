Украина работает над возвращением мужчин, которые нелегально выехали за границу — Клименко Сегодня 10:31 — Казна и Политика

Украина работает над возвращением мужчин, которые нелегально выехали за границу — Клименко

Из Украины каждый день пытаются нелегально уехать за границу десятки мужчин призывного возраста. Украина ведет со странами ЕС переговоры по возвращению граждан, которым это удалось, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Мы ведем консультации с нашими коллегами из Европейского Союза. Конечно, каждая страна Европейского Союза действует по законам и по правилам Еврокомиссии, поэтому эти переговоры будут продолжаться и дальше — о возможном возвращении наших граждан, если они нелегально пересекли границу», — сказал он в интервью « Радио Свобода ».

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При этом на уточнение относительно того, единогласна ли позиция ЕС не возвращать этих людей в Украину, министр ответил: «В основном».

По словам Клименко, ежедневно украинские пограничники задерживают десятки людей, пытающихся пересечь границу в направлении государств Евросоюза, в том числе через Тису или через леса. В то же время он отметил, что не все мужчины из этого числа убегают от мобилизации.

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«Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных в 5−10 километрах от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. И мы говорим не только о людях, которых хотят переплыть, например, Тису, или пройти через горы. Мы говорим и о тех людях, которые на пунктах пропуска пытаются пройти по поддельным документам. И это довольно большой процент, приблизительно 15% таких наших граждан (от общего количества беглецов заграницу. — Ред.)», — объяснил Клименко.

Общее количество мужчин призывного возраста, задержанных на границе с начала полномасштабной войны, министр не назвал, подчеркнув, что это закрытая информация.

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«Эти цифры на сегодняшний день закрыты, и они не отражают реальное положение дел, потому что тех людей, которых мы задерживаем в 15 — 20 или даже в 10 километрах от границы, мы также в эти цифры (в общую статистику беглецов. — Ред.) считаем», — констатировал глава МВД.

УНІАН По материалам:

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