Кулеба высказался по поводу возвращения украинцев из-за рубежа — Finance.ua
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Кулеба высказался по поводу возвращения украинцев из-за рубежа

Казна и Политика
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Кулеба высказался по поводу возвращения украинцев из-за рубежа
Кулеба высказался по поводу возвращения украинцев из-за рубежа
Когда речь идет о поощрении украинцев возвращаться из-за границы, важно находить верные инструменты, а также взаимодействие.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба во время 4-го Саммита первых леди и джентльменов.
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Как отметил Кулеба, в вопросе возвращения украинцев на Родину необходимо найти верные слова, инструменты, а также взаимодействие. В то же время, не стоит «дожимать».
Он добавил, что правительства других стран, в которых сейчас больше всего украинцев, довольны тем, что наши граждане живут в них, работают и адаптируются в их обществах. Но они хотят помочь Киеву вернуть земляков домой.
«Они (правительства других стран, — ред.) сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И так же и для нас», — отметил Кулеба.
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По словам министра, среди украинцев за границей также есть и те, кому некуда возвращаться, или же у кого нет возможности это сделать из-за болезни, или необходимости ухода за близкими.
«Я думаю, если эту группу отставить в сторону, для остальных украинцев, которые сейчас за границей, мы все присутствующие в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того, что в Украине можно жить, развиваться и растить детей», — заявил он.
После начала полномасштабного вторжения тысячи украинцев покинули свои дома и уехали в страны Европейского союза (ЕС). В настоящее время больше всего беженцев проживают в Польше, Германии и Чехии.
По материалам:
РБК-Україна
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