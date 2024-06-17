Украине придется приглашать мигрантов из других стран, если не вернутся беженцы — Finance.ua

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Украине придется приглашать мигрантов из других стран, если не вернутся беженцы

Казна и Политика
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Украине придется приглашать мигрантов из других стран, если не вернутся беженцы
Украине придется приглашать мигрантов из других стран, если не вернутся беженцы
Дефицит рабочей силы в Украине ощущается уже сейчас. По окончании войны эта тенденция может набрать катастрофические обороты, что может привести к тому, что придется приглашать мигрантов из других стран.
Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова, пишет «Эспрессо».
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Она заявила, что Украина, вероятнее всего, не сможет полноценно компенсировать потери на рынке труда после войны из-за большого количества трудоспособного населения, выехавшего за границу.
«Если мы не сможем сами себя обеспечить рабочей силой, а мы не сможем, то придется кого-то приглашать из других стран. Скорее всего, это будут люди из менее развитых стран. Обычно это так происходит», — подчеркнула Либанова.
По ее мнению, если в Украине будут интересные для молодежи стартовые условия, то могут приехать и поляки, и из стран Балтии, могут приехать и из Центральной Европы, Западной Европы.
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Заметим, по прогнозам экспертов, Украине не хватит до 4,5 миллиона рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.
По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа — либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов. Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев к возвращению из-за границы и изменить миграционную политику.
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По материалам:
Діло
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