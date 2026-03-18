Украина привлекла почти 200 млн евро для Стратегического Резерва энергооборудования, — Шмыгаль
В Брюсселе достигнуты важные договоренности с международными партнерами по усилению устойчивости украинского энергосектора. В частности, в рамках Фонда поддержки энергетики Украины будет создан Стратегический резерв.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Что это дает
Доступный бюджет Резерва на сегодняшний день уже составляет 197 млн евро. Благодаря этому механизму украинские компании смогут накопить энергетическое оборудование к следующей зиме и тогда при необходимости использовать сформированные запасы для ремонтов.
Министр сообщил, что с партнерами согласованы финансовые потребности Украины для подготовки к следующей зиме. В настоящее время продолжается работа по обеспечению этих потребностей в полном объеме. В частности, речь идет о 5,4 млрд евро.
Приоритеты
Защита объектов, восстановление, развитие распределенной генерации и создание резервов оборудования. Для этого Украине нужно 5,4 млрд евро.
«Благодарю за поддержку Европейскую Комиссию, спасибо странам-участникам „энергетического Рамштайна“, Секретариата Энергетического Сообщества, а также всем донорам Фонда поддержки энергетики Украины, взносы в который уже превысили 1,87 млрд евро», — подытожил Денис Шмыгаль.
Напомним, словацкий системный оператор SEPS официально сообщил НЭК «Укрэнерго» об одностороннем расторжении Договора о взаимном оказании аварийной помощи.
Согласно полученному письму, действие документа прекратится в мае этого года. Причины такого решения словацкая сторона в своем обращении не объяснила.
«Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS. Со своей стороны, НЭК „Укрэнерго“ никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, действуя в духе добрососедства и уважения норм европейского законодательства», — сообщили в «Укрэнерго».
