Украина привлекла почти 200 млн евро для Стратегического Резерва энергооборудования, — Шмыгаль Сегодня 12:24 — Энергетика

Украина привлекла почти 200 млн евро для Стратегического Резерва энергооборудования, — Шмыгаль

В Брюсселе достигнуты важные договоренности с международными партнерами по усилению устойчивости украинского энергосектора. В частности, в рамках Фонда поддержки энергетики Украины будет создан Стратегический резерв.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Что это дает

Доступный бюджет Резерва на сегодняшний день уже составляет 197 млн ​​евро. Благодаря этому механизму украинские компании смогут накопить энергетическое оборудование к следующей зиме и тогда при необходимости использовать сформированные запасы для ремонтов.

Министр сообщил, что с партнерами согласованы финансовые потребности Украины для подготовки к следующей зиме. В настоящее время продолжается работа по обеспечению этих потребностей в полном объеме. В частности, речь идет о 5,4 млрд евро.

Приоритеты

Защита объектов, восстановление, развитие распределенной генерации и создание резервов оборудования. Для этого Украине нужно 5,4 млрд евро.

«Благодарю за поддержку Европейскую Комиссию, спасибо странам-участникам „энергетического Рамштайна“, Секретариата Энергетического Сообщества, а также всем донорам Фонда поддержки энергетики Украины, взносы в который уже превысили 1,87 млрд евро», — подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, словацкий системный оператор SEPS официально сообщил НЭК «Укрэнерго» об одностороннем расторжении Договора о взаимном оказании аварийной помощи.

Согласно полученному письму, действие документа прекратится в мае этого года. Причины такого решения словацкая сторона в своем обращении не объяснила.

«Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS. Со своей стороны, НЭК „Укрэнерго“ никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, действуя в духе добрососедства и уважения норм европейского законодательства», — сообщили в «Укрэнерго».

