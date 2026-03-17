Когда Словакия не будет оказывать аварийную помощь в энергетике Украины: что изменится Сегодня 10:23 — Энергетика

Словацкий системный оператор SEPS официально известил НЭК «Укрэнерго» об одностороннем расторжении Договора о взаимном оказании аварийной помощи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на «Укрэнерго».

Срок

Согласно полученному письму, действие документа прекратится в мае этого года. Причины такого решения словацкая сторона в своем обращении не объяснила.

В «Укрэнерго» отмечают, что украинская компания неукоснительно соблюдала все условия сотрудничества и действовала в соответствии с европейским законодательством.

Причины

«Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS. Со своей стороны, НЭК „Укрэнерго“ никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, действуя в духе добрососедства и уважения норм европейского законодательства», — сообщили в компании.

Энергетики добавили, что решение словацкого оператора не будет иметь последствий для украинских потребителей.

По данным «Укрэнерго», аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко и в незначительных объемах. Последний подобный случай был в январе этого года.

