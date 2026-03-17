0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Когда Словакия не будет оказывать аварийную помощь в энергетике Украины: что изменится

Энергетика
18
Словацкий системный оператор SEPS официально известил НЭК «Укрэнерго» об одностороннем расторжении Договора о взаимном оказании аварийной помощи.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на «Укрэнерго».

Срок

Согласно полученному письму, действие документа прекратится в мае этого года. Причины такого решения словацкая сторона в своем обращении не объяснила.
В «Укрэнерго» отмечают, что украинская компания неукоснительно соблюдала все условия сотрудничества и действовала в соответствии с европейским законодательством.

Причины

«Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS. Со своей стороны, НЭК „Укрэнерго“ никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, действуя в духе добрососедства и уважения норм европейского законодательства», — сообщили в компании.
Энергетики добавили, что решение словацкого оператора не будет иметь последствий для украинских потребителей.
По данным «Укрэнерго», аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко и в незначительных объемах. Последний подобный случай был в январе этого года.
По материалам:
Finance.ua
Электроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems