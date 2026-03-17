Когда Словакия не будет оказывать аварийную помощь в энергетике Украины: что изменится
Словацкий системный оператор SEPS официально известил НЭК «Укрэнерго» об одностороннем расторжении Договора о взаимном оказании аварийной помощи.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на «Укрэнерго».
Срок
Согласно полученному письму, действие документа прекратится в мае этого года. Причины такого решения словацкая сторона в своем обращении не объяснила.
В «Укрэнерго» отмечают, что украинская компания неукоснительно соблюдала все условия сотрудничества и действовала в соответствии с европейским законодательством.
Причины
«Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS. Со своей стороны, НЭК „Укрэнерго“ никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, действуя в духе добрососедства и уважения норм европейского законодательства», — сообщили в компании.
Энергетики добавили, что решение словацкого оператора не будет иметь последствий для украинских потребителей.
По данным «Укрэнерго», аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко и в незначительных объемах. Последний подобный случай был в январе этого года.
Рынок топлива: какая ситуация сейчас и чего ждать
Индия покупает российскую нефть по самым высоким ценам с 2022 года
Сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС (инфографика)
Утечка газа в доме: как предотвратить опасность (инфографика)
Какие сейчас цены на нефть и золото