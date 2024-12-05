Словакия подтвердила Украине гарантированную мощность для импорта газа до весны 2026 года — Finance.ua

Словакия подтвердила Украине гарантированную мощность для импорта газа до весны 2026 года Сегодня 13:34 — Энергетика

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) получил подтверждение гарантированных ежесуточных поставок газа из Словакии до конца зимы 2026 года.

Об этом сообщил глава компании Дмитрий Липпа на Energy Security Dialogue 2024 от DiXi Group в Киеве в среду, 4 декабря, передает «Интерфакс-Украина».

«Только что я получил подтверждение от словацкого оператора (Eustream a.s. — Ред.) о гарантированной мощности на 42 млн кубометров в сутки — это тот объем, который они ранее подтверждали нам временно. Сейчас мы получили это подтверждение до конца зимы 2026 года», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По словам Липпы, Украина, таким образом, получила магистральный доступ к газу, который формируется в Германии, в бассейне Балтийского моря и из других источников.

«Это значит, что Украина может обеспечить себя газом, если в этом будет необходимость», — подчеркнул руководитель компании.

Кроме того, ОГТСУ находится на финальной стадии переговоров с оператором ГТС Польши Gaz System SA по обеспечению гарантированной мощности поставок газа из Польши.

«Сейчас из Польши есть только прерывистая мощность, то есть мы не можем гарантировать вам поставку газа из Польши… Мы на финальной стадии. Думаю, что на следующей неделе мы сможем вам кое-что прокомментировать по этому поводу», — сказал Липпа.

Економічна Правда По материалам:

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