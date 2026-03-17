Коли Словаччина не надаватиме аварійну допомогу в енергетиці України: що зміниться
Словацький системний оператор SEPS офіційно повідомив НЕК «Укренерго» про одностороннє розірвання Договору про взаємне надання аварійної допомоги.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на «Укренерго».
Термін
Згідно з отриманим листом, чинність документа припиниться у травні цього року. Причини такого рішення словацька сторона у своєму зверненні не пояснила.
В «Укренерго» наголошують, що українська компанія неухильно дотримувалася всіх умов співпраці та діяла відповідно до європейського законодавства.
Причини
«Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК „Укренерго“ ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства», — повідомили в компанії.
Енергетики додали, що рішення словацького оператора не матиме наслідків для українських споживачів.
За даними «Укренерго», аварійна допомога зі Словаччини залучалася вкрай рідко та у незначних обсягах. Останній такий випадок був у січні цього року.
