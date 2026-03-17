Коли Словаччина не надаватиме аварійну допомогу в енергетиці України: що зміниться Сьогодні 10:23 — Енергетика

Словацький системний оператор SEPS офіційно повідомив НЕК «Укренерго» про одностороннє розірвання Договору про взаємне надання аварійної допомоги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на «Укренерго».

Термін

Згідно з отриманим листом, чинність документа припиниться у травні цього року. Причини такого рішення словацька сторона у своєму зверненні не пояснила.

В «Укренерго» наголошують, що українська компанія неухильно дотримувалася всіх умов співпраці та діяла відповідно до європейського законодавства.

Причини

«Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК „Укренерго“ ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства», — повідомили в компанії.

Читайте також Словаччина підтвердила Україні гарантовану потужність для імпорту газу до весни 2026 року

Енергетики додали, що рішення словацького оператора не матиме наслідків для українських споживачів.

За даними «Укренерго», аварійна допомога зі Словаччини залучалася вкрай рідко та у незначних обсягах. Останній такий випадок був у січні цього року.

