Коли Словаччина не надаватиме аварійну допомогу в енергетиці України: що зміниться

Словацький системний оператор SEPS офіційно повідомив НЕК «Укренерго» про одностороннє розірвання Договору про взаємне надання аварійної допомоги.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на «Укренерго».

Термін

Згідно з отриманим листом, чинність документа припиниться у травні цього року. Причини такого рішення словацька сторона у своєму зверненні не пояснила.
Читайте також
В «Укренерго» наголошують, що українська компанія неухильно дотримувалася всіх умов співпраці та діяла відповідно до європейського законодавства.

Причини

«Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК „Укренерго“ ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства», — повідомили в компанії.
Читайте також
Енергетики додали, що рішення словацького оператора не матиме наслідків для українських споживачів.
За даними «Укренерго», аварійна допомога зі Словаччини залучалася вкрай рідко та у незначних обсягах. Останній такий випадок був у січні цього року.
За матеріалами:
Finance.ua
Електроенергія
Також за темою
Також за темою
