Словаччина підтвердила Україні гарантовану потужність для імпорту газу до весни 2026 року — Finance.ua
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Словаччина підтвердила Україні гарантовану потужність для імпорту газу до весни 2026 року

Енергетика
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Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) отримав підтвердження щодо гарантованих щодобових постачань газу зі Словаччини до кінця зими 2026 року.
Про це повідомив глава компанії Дмитро Липпа на Energy Security Dialogue 2024 від DiXi Group у Києві в середу, 4 грудня, передає «Інтерфакс-Україна».
«Щойно я отримав підтвердження від словацького оператора (Eustream a.s. — Ред.) про гарантовану потужність на 42 млн кубометрів на добу — це той обсяг, який вони раніше підтверджували нам тимчасово. Зараз ми отримали це підтвердження до кінця зими 2026 року», — цитує його Інтерфакс-Україна.
За словами Липпи, Україна, таким чином, отримала магістральний доступ до газу, який формується в Німеччині, в басейні Балтійського моря та з інших джерел.
«Це означає, що Україна може забезпечити себе газом, якщо в цьому буде необхідність», — наголосив керівник компанії.
Крім того, ОГТСУ перебуває на фінальній стадії переговорів з оператором ГТС Польщі Gaz System S.A. щодо забезпечення гарантованої потужності постачань газу з Польщі.
«Наразі з Польщі є лише переривчаста потужність, тобто ми не можемо гарантувати вам постачання газу з Польщі… Ми на фінальній стадії. Думаю, що наступного тижня ми зможемо вам дещо прокоментувати з цього приводу», — сказав Липпа.
За матеріалами:
Економічна Правда
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