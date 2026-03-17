Рынок топлива: какая ситуация сейчас и чего ждать Сегодня 10:20 — Энергетика

Цены на топливо в Украине выросли из-за резкого подорожания нефти и нефтепродуктов, которое в свою очередь произошло благодаря началу военных действий США, Израиля и стран Запада против Ирана.

Военный конфликт на Ближнем Востоке привел к блокированию Ормузского пролива и таким образом это побудило к значительному уменьшению прохождения нефти. «Черное» золото сразу отреагировало: цены на него в мире выросли до отметок 100 баррелей и выше тонны. Вслед за этим стали стремительно расти цены на нефтепродукты, в частности в Европе и Украине.

По состоянию на середину марта 2026 года горючее в Украине резко подорожало: за последние дни цены выросли в среднем на 2−6 гривен за литр, а дизель — более 12 гривен за литр.

Finance.ua проанализировал, чего ждать от рынка нефтепродуктов в Украине, и какие перспективы роста цен.

Цены на топливо в Украине

Как известно, практически все 100% бензинов и дизельного горючего Украина закупает по импорту. Единственный производитель горючего — Кременчугский НПЗ, который еще работал до полномасштабной войны, был разбит российскими ракетами и фактически неработающий. Поэтому цены на топливо в Украине уже отталкиваются от европейских: фактически ведь все бензины и дизельное топливо завозятся именно из стран ЕС.

По состоянию на середину марта 2026 года стоимость топлива в европейских странах остается высокой. Так, самая высокая цена сейчас фиксируется в Нидерландах — более 2 евро за литр на бензин А-95, дизель — 1,95 евро за литр. Самая низкая цена в Болгарии — 1,26 евро за литр бензина А-95.

В Польше марка бензина стоит 1,39−1,48 евро за литр, дизель в среднем — 1,52 евро за литр. В Румынии соответственно — 1,39−1,66 и 1,57−1,75 евро за литр.

По состоянию на 15 марта 2026 года литр бензина А-95 в Украине в среднем равнялся 69,03 гривны за литр, что составляет 1,36 евро. Таким образом, мы видим, что эта марка бензина, который предлагается для продажи в Украине, на 0,20 евро выше болгарского аналога.

Однако Украина после начала полномасштабной войны импортирует бензины и дизтопливо в основном из Польши (50% поставок) и Румынии (30% поставок).

Пока что цена одного литра бензина марки А-95 в Украине немного ниже польских цен и на 10−15% ниже румынских. Это можно объяснить тем, что у украинских импортеров горючего просто есть определенные запасы, которые были завезены по старым ценам еще до начала иранской кампании.

По состоянию на 15 марта 2026 года, на украинских заправках бензин марки А-92 стоил в среднем 66,18 гривны за литр, дизтопливо — 74,81 гривны за литр, автогаз — 42,39 гривны за литр.

Как видно из графика, на протяжении последней недели цены на бензины разных марок на украинских заправках оставались более или менее устойчивыми, росло в стоимости только дизельное топливо.

Табл. Динамика роста цен на топливо в Украине с 9 по 15 марта 2026 года

Как считает аналитик консалтинговой компании «Нафторынок» Александр Сиренко, на украинском рынке ключевую роль в формировании цен на горючее играет соотношение гривны к доллару и евро. Однако специалист просто не понимает, почему в Украине накануне всех военных событий вокруг Ирана украинская национальная валюта еще больше обесценилась.

«Ведь у нас произошло собственное событие — большая финансовая помощь от Запада. Вместо того чтобы гривна укрепилась, она потеряла на долларе 60 пунктов. Лично я ответа на эту „аномалию“ не нашел, но подставляя 43,80 (то есть стоимость доллара) в формулу расчетов, видим, что это дополнительно повлияло на удорожание горючего на границе», — считает аналитик.

Что делают для стабилизации ситуации?

После скачка цен на топливо в Украине, народный депутат Украины Нина Южанина заявила, что Антимонопольный комитет (АМКУ) должен заниматься своим делом и спросить у компаний поставщиков, в чем причины такого состояния рынка.

АМКУ дал три дня на это компаниям-импортерам бензина и дизельного топлива. Но правительство решило взять все в свои руки и анонсировало встречу высокопоставленных чиновников с руководителями компаний-импортеров нефтепродуктов.

На этой встрече чиновники дали обещание не угрожать рынку АМКУ и Госпродпотребслужбой. Ведь власти заявили, что пытаются взять контроль над ситуацией на рынке горючего и, в частности, на себя.

Но, как считает Александр Сиренко, фактически у власти нет желания делать главное: уменьшить налоговую нагрузку на горючее. Такое, например, уже сделали в Польше, Румынии и Италии. В последней из стран придумали такую ​​формулу: когда стоимость нефти на мировом рынке растет, то в стране, наоборот, уменьшается уровень акцизов и, конечно, в обратную сторону.

Кстати, что-то подобное в Украине и действовало до 2012 года, и специалисты уверены, что оно давало свои результаты. Однако сегодня в Украине совсем иная ситуация: идет война и повышение в свое время акцизов на горючее по мнению власть имущих должно было значительно увеличить пополнение в бюджет.

Однако аналитики рынка убеждены, что теперь власти должны понять: если дизель будет стоить 90 гривен и больше литра, его все меньше будут покупать.

Однако нельзя сказать, что власти вообще ничего не делают для улучшения ситуации на рынке горючего. Так, она стала активно привлекать Нафтогаз Украины и Укрнафту к подготовке социальных компенсаций, включая кешбэк (до 15%) для граждан.

Прогнозы развития событий

В комментарии Finance.ua аналитик компании «А-95» Артем Куюн отметил:

Кардинальных изменений на этом важном рынке ожидать не стоит. Ведь война против Ирана продолжается, Ормузский пролив фактически перекрыт. Ее роль не нужно недооценивать, как это сейчас пытаются сделать некоторые эксперты — через него проходят до 20% танкеров, которые ввозили сырую нефть в европейские страны. Следовательно, они потеряли большую часть нефти. Это как на 20% сократить ваше питание. Понятно, что вы будете голодны", — считает он.

Как считает директор компании А-95 Сергей Куюн, повышения цен на марки бензина в ближайшее время не будет, а вот дизельное топливо будет стремительно дорожать. Ведь на европейском рынке, откуда Украина закупает горючее, производство бензинов превышает их потребление, а на дизтопливо наблюдается определенный дефицит.

Эксперт рынка Дмитрий Лёушкин считает, что внутренние цены на горючее в Украине, если мировой рынок стабилизируется, могут вернуться к прежним показателям — 50−60 гривен за литр.

Выводы

Вряд ли украинские власти ради стабилизации стоимости горючего пойдут на снижение акцизов на него — ведь это они делали несколько лет постепенно, таким образом значительно увеличивая поступления в государственный бюджет.

Что могут сделать чиновники? Создать определенный стратегический резерв горючего, например, на базе «Укрнафты», и таким образом хоть как-то влиять на цены.

Компании-импортеры могут и дальше заниматься диверсификацией поставок горючего в Украину и находить более выгодные и более дешевые варианты, если, конечно, такие будут. Но делать все необходимые шаги просто необходимо: ведь в Украине уже начали «взлетать вверх» цены на продукты питания, транспорт и услуги.

