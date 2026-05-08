Украина привлечет $390 млн для поддержки предпринимательства

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение дополнительного финансирования в размере 390 млн долларов США от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Денежные средства пойдут на реализацию Программы «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE).
Это решение является основанием для заключения соответствующего Соглашения о ссуде, отмечают в Минэкономики.

Что это даст

Привлеченные средства позволят полностью покрыть дефицит финансирования программы и направить ресурсы на достижение запланированных результатов, в частности, в 2026 году.
Финансирование предоставляется в формате прямой бюджетной поддержки — средства поступают в общий фонд государственного бюджета после выполнения определенных индикаторов Программы. В рамках программы RISE уже привлечено 540 млн долларов США в 2024—2025 годах.
Соглашения в рамках RISE являются компонентом стратегии экономического восстановления Украины и важным шагом в реализации совместных с международными партнерами усилий по созданию дополнительных возможностей для малого и среднего предпринимательства. В целом, программа позволит оказать поддержку не менее 20 000 малых и средних предприятий до 2027 года.
Отмечено, что в рамках программы RISE заключено четыре соглашения, общим объемом 681 млн долларов США.
Ранее мы сообщали, что часть бизнесов готовится к более сложным решениям — 13% рассматривают сокращение, а еще 11% допускают закрытие бизнеса. Только 12% опрошенных компаний планируют повышать зарплаты.
