Украина «поставила на паузу» иск в ВТО по зерновому делу — Finance.ua

Украина «поставила на паузу» иск в ВТО по зерновому делу Сегодня 11:26 — Аграрный рынок

Украина «поставила на паузу» иск в ВТО по зерновому делу

Украина «поставила на паузу» иск в ВТО против отдельных стран-членов ЕС и продолжает консультации с целью найти конструктивное решение для «зерновой» проблемы, которое отвечало бы политике ЕС в сфере торговли интересам стран-соседей и самой Украины.

Об этом в ходе встречи с журналистами в Брюсселе в кулуарах международного форума «Поля перемен: очерчивая путь для украинского сельского хозяйства», заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

«У нас остался единственный чувствительный вопрос, — когда смогут открыться для продаж рынки соседних государств. Но это минимальная проблема, потому что статистически мы не продаем туда много зерна. Этот вопрос вообще касается функционирования режима торговли между Украиной и Европейским Союзом. Мы видим, что эта проблема будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей по поводу того, как меняется режим лицензирования, принимаются какие-то дополнения — это очень активная работа. Очевидно, что наши противоречия в ВТО — они пока на паузе, пока мы ищем такое практическое решение», — отметил представитель правительства.

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Он отметил, что с политической точки зрения понимает требование правительства Польши, чтобы Украина отозвала свой иск в ВТО, но этот иск не приобрел формат торгового спора, поскольку сейчас находится на стадии проведения консультаций.

«Сугубо с правовой точки зрения, у нас сейчас нет спора, потому что мы не обращались в структуры по урегулированию споров и в арбитраж. Мы на стадии консультаций, которым предоставляется 60 дней. Мы, прежде всего, будем сконцентрироваться на поиске решений, мы ведем очень конструктивные переговоры. Для нас общеевропейское конструктивное решение очень важно», — подчеркнул Качка.

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«Несмотря на то, что наше возражение направлено против отдельных стран-членов, включая Польшу, это системный вопрос относительно наших отношений с Европейским Союзом. Поэтому наша цель не просто отозвать эту жалобу, но подчеркнуть, что у Украины и Европейского Союза есть одинаковые подходы к организации торговли. Мы не отрицаем такое требование польского правительства, ищем решение для всех этих проблем в комплексе путем, который покажет единство между нами и Польшей, а между нами и Европейским Союзом, и также между Польшей и Европейским Союзом», — добавил замминистра.

Он особо подчеркнул, что никакого «зернового эмбарго» в отношениях между Украиной и странами-соседями не существует, и именно это громкое словосочетание вызывает больше проблем. С апреля текущего года, по словам украинского чиновника, был достигнут существенный прогресс в улучшении логистики по транспортировке зерна. В частности, правительство Польши приложило большие усилия для улучшения условий транспортировки украинской продукции. Очень конструктивно проходит работа по улучшению логистики между Украиной, Молдовой и Румынией, при поддержке Соединенных Штатов.

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«Еще один аспект, который был хорошо урегулирован — это таможенное оформление тех товаров, которые идут транзитом через пять соседних государств. Мы видим, что ни одна страна этот транзит не запрещает и не думает о запрете, поэтому это большое совместное достижение», — отметил Качка.

Он отметил, что не видит никаких системных препятствий для решения всех проблем, и надеется продолжить конструктивный диалог с Польшей.

Справка Finance.ua:

в мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года;

15 сентября Еврокомиссия объявила, что Евросоюз не будет продлевать временные ограничения по украинскому зерновому экспорту в пять соседних стран. После этого Польша, Венгрия и Словакия объявили о решении в дальнейшем единолично блокировать импорт украинской агропродукции;

на прошлой неделе Украина представила участникам Координационной платформы план действий по регулированию зернового экспорта, в частности путем внедрения лицензий на экспортные операции, во избежание дальнейшей турбулентности на рынках стран-соседей. Эта встреча, в ходе которой Еврокомиссия и страны ЕС завершили в целом оценку представленного Украиной плана действий, состоялась при отсутствии представителей от Польши и Венгрии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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