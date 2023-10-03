Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии — Finance.ua
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Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии

Аграрный рынок
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Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии
Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии
Литва согласовала и открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии. Это позволит увеличить его поставки в Африку.
Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
«россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что был принят и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что позволит снять давление на границе с Украиной и увеличить поставки в Африку и другие страны.
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«Сотрудничество дает результаты», — добавил министр.
Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.
В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию. При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.
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В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.
В июле литовские министры направили чиновникам Евросоюза предложение увеличить экспорт зерна из Украины по транспортному маршруту в страны Балтии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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