Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии — Finance.ua

Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии Сегодня 18:30 — Аграрный рынок

Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии

Литва согласовала и открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии. Это позволит увеличить его поставки в Африку.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что был принят и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что позволит снять давление на границе с Украиной и увеличить поставки в Африку и другие страны.

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«Сотрудничество дает результаты», — добавил министр.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию. При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

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В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

В июле литовские министры направили чиновникам Евросоюза предложение увеличить экспорт зерна из Украины по транспортному маршруту в страны Балтии.

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