Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна — Дуда — Finance.ua
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Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна — Дуда

Аграрный рынок
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Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна — Дуда
Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна — Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правительство создало транзитные коридоры для экспорта украинского зерна в страны, которые в нем нуждаются.
Об этом пишет PAP.
По его словам, подготовленные специальные транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно можно транспортировать через Польшу и дальше отправлять туда, «где оно действительно нужно».
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Президент Польши подчеркнул, что транзитный экспорт по-прежнему происходит.
Отмечается, что польским властям трудно смириться с решением Еврокомиссии не продлевать эмбарго. Дуда добавил, что это решение существенно вредит линии стран ЕС, проходящей вдоль украинской границы.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение о введении одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции было правильным.
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Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.
Однако Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.
После этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии, если эти страны не снимут зерновой запрет.

Украинское зерно раздора: почему Польша, Словакия и Венгрия снова прибегли к эмбарго 🌿

По материалам:
Економічна Правда
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