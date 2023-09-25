Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна — Дуда Сегодня 12:21 — Аграрный рынок

Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правительство создало транзитные коридоры для экспорта украинского зерна в страны, которые в нем нуждаются.

Об этом пишет PAP.

По его словам, подготовленные специальные транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно можно транспортировать через Польшу и дальше отправлять туда, «где оно действительно нужно».

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Президент Польши подчеркнул, что транзитный экспорт по-прежнему происходит.

Отмечается, что польским властям трудно смириться с решением Еврокомиссии не продлевать эмбарго. Дуда добавил, что это решение существенно вредит линии стран ЕС, проходящей вдоль украинской границы.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение о введении одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции было правильным.

Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Однако Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии, если эти страны не снимут зерновой запрет.

Економічна Правда По материалам:

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