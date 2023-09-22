В США спрогнозировали, как изменится влияние рф на экспорт зерна из Украины по Черному морю — Finance.ua
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В США спрогнозировали, как изменится влияние рф на экспорт зерна из Украины по Черному морю

Аграрный рынок
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В США спрогнозировали, как изменится влияние рф на экспорт зерна из Украины по Черному морю
В США спрогнозировали, как изменится влияние рф на экспорт зерна из Украины по Черному морю
В США считают, что в ближайшие недели у россии, вероятно, будет меньше влияния на экспорт зерна из Украины через Черное море. Об этом свидетельствует то, что недавно первое судно с украинским зерном, которое шло по «гуманитарному коридору», прибыло в Турцию.
Об этом заявил руководитель Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О’Брайен, сообщает Reuters.
О’Брайен прогнозирует, что в ближайшие недели влияние россии на экспорт украинского зерна по Черному морю, скорее всего, уменьшится и все больше судов сможет выходить из украинских портов. А россии придется пересмотреть свой отказ от «зерновой сделки».
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«У Украины уже сейчас есть несколько кораблей, которые вышли из портов и остаются в территориальных водах», — сказал он.
Кроме того, в США считают, что атаки рф на украинские корабли отрицательно скажутся на ценообразовании, что приведет к повышению тарифов страхователей, из-за чего расходы со стороны россии возрастут.

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По материалам:
Novyny.live
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