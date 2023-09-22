Прорыв блокады: в украинские порты идут еще три судна за зерном и рудой — Finance.ua

Прорыв блокады: в украинские порты идут еще три судна за зерном и рудой Сегодня 14:34 — Казна и Политика

В направлении украинских портов направляются три судна для загрузки экспортной продукцией. Они погрузят более 100 тысяч тонн агропродукции и железной руды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера Александра Кубракова в Facebook

«Балкеры Azara, Ying Hao 01, Eneida подтвердили готовность воспользоваться временным коридором для гражданских судов и движутся в направлении портов Южный и Черноморск», — написал он.

По его данным, после загрузки более 127 тыс. тонн украинской агропродукции и железной руды суда отправятся в направлении Китая, Египта и Испании.

Прорыв блокады

В прошлом месяце Украина объявила о создании «гуманитарного коридора» в Черном море для освобождения застрявших в ее портах кораблей с тех пор, как россия вторглась в феврале 2022 года, и для обхода фактической блокады после того, как россия вышла из соглашения о безопасном экспорте зерна.

Сначала Одессу покинули 5 судов, застрявших в Украине с начала войны.

Первыми суднами, зашедшими и вышедшими из портов, стали балкеры Resilient Africa и Aroyat, экспортировавшие более 20 тыс. тонн украинской агропродукции для стран Азии и Африки.

Отправка этих судов является проверкой возможности Украины снова открыть морские пути, когда россия пытается возобновить фактическую блокаду.

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