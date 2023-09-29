Эстония предлагает полное торговое эмбарго относительно россии — Finance.ua

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Эстония предлагает полное торговое эмбарго относительно россии

Аграрный рынок
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Эстония предлагает полное торговое эмбарго относительно россии
Эстония предлагает полное торговое эмбарго относительно россии
Правительство Эстонии одобрило предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против рф, среди которых введение полного торгового эмбарго.
Об этом 28 сентября заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, сообщает Postimees.
Он отметил, что в ситуации, когда россия продолжает незаконную агрессию против Украины и мирового порядка, основанного на международном праве, необходимо и дальше усиливать санкции против кремля.
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«Правительство одобрило позицию Эстонии в отношении 12-го пакета санкций Европейского Союза, для чего мы немедленно начнем искать поддержку стран-членов ЕС и партнеров-единомышленников», — подчеркнул глава МИД.
По словам Цахкны, Таллин потребует, чтобы новый пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго в отношении россии, поскольку любая торговля с москвой нецелесообразна.
Также он уточнил, что страна одобрила и альтернативные предложения по ужесточению санкций, в частности, запрет на транзит подпадающих под санкции товаров и более резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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