Польша заговорила о том, что из-за зернового эмбарго Украина не сможет вступить в ЕС — Finance.ua

Польша заговорила о том, что из-за зернового эмбарго Украина не сможет вступить в ЕС Сегодня 19:45 — Аграрный рынок

Польша заговорила о том, что из-за зернового эмбарго Украина не сможет вступить в ЕС

Польша выступила за бессрочный запрет на импорт украинского зерна и привязала его к вступлению Украины в ЕС.

Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, отметив, что запрет должен действовать по крайней мере до согласования всех вопросов сельского хозяйства между Евросоюзом и Украиной, в том числе в контексте намерения Украины вступить в ЕС, сообщает польское агентство PAP

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Телус отметил, что ожидает решения Европейской Комиссии по продлению зернового эмбарго как минимум до конца года, но этого для Польши мало.

«В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству… очень важно, чтобы зерно шло туда, где оно нужно и важно для продовольственной безопасности стран, нуждающихся в этом зерне», — сказал Телус.

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Он утверждает, что сейчас из Украины экспортируется столько же зерна, сколько до начала полномасштабного российского вторжения, но оно оседает в Европе, а не уходит в Азию или Африку.

Напомним, весной 2023 года ряд европейских стран, среди которых была Польша, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию. В июне запрет на ввоз украинского зерна продлили до 15 сентября.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что договорился с румынскими, болгарскими и словацкими коллегами о том, что они продлят запрет на импорт украинской агропродукции, если этого не сделает Еврокомиссия.

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УНІАН По материалам:

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