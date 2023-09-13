В Хорватии заявили, что уже больше года экспортируют украинское зерно через порт — Finance.ua

В Хорватии заявили, что уже больше года экспортируют украинское зерно через порт Сегодня 19:41 — Аграрный рынок

В Хорватии заявили, что уже больше года экспортируют украинское зерно через порт

Украина экспортирует зерно через хорватский порт Риека уже больше года. За это время удалось вывезти около 100 000 тонн украинской продукции.

Об этом заявил руководитель зернового терминала порта Риека Марино Кларич, сообщает The Guardian.

По словам чиновника, украинское зерно из порта на севере Хорватии стали экспортировать в мае 2022 года. В Хорватию зерно едет по железной дороге через Венгрию.

Кларич отметил, что более чем за год удалось экспортировать через хорватский порт 100 тысяч тонн кукурузы и пшеницы. Это лишь часть того, что производит Украина.

На сегодняшний день мощность порта Риека составляет миллион тонн зерна. Но чиновники пробуют расширить экспортные мощности.

Справка Finance.ua:

напомним, в июле россия вышла из «зернового соглашения». После этого экспорт украинской продукции по Черному морю фактически прекратился. Однако Украина продолжает экспортировать зерно через дунайские порты;

при этом Европейский союз разрешил пяти странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит;



стоит отметить, что ранее в Хорватии уже сообщали, что украинское зерно экспортируется через хорватские порты. Соответствующее заявление сделал премьер страны 22 августа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским;



министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время недавней встречи в Бухаресте договорились об увеличении экспорта украинской продукции через хорватские порты.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.