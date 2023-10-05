Украина достигла консенсуса с Польшей относительно дополнительных проверок агропродукции на границе — Finance.ua
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Украина достигла консенсуса с Польшей относительно дополнительных проверок агропродукции на границе

Аграрный рынок
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Украина достигла консенсуса с Польшей относительно дополнительных проверок агропродукции на границе
Украина достигла консенсуса с Польшей относительно дополнительных проверок агропродукции на границе
Польша согласилась не устраивать дополнительные проверки грузов с украинским зерном и другими товарами на границе, если они идут в литовские порты.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире телемарафона.
«С польским министром последняя встреча у нас была во вторник утром. Она была совместная с литовским министром. Мы согласовали, что контроль грузов зерновых и других продуктов, которые пересекают украинско-польскую границу, но идут в литовские порты, они идут без особых остановок на польско-украинской границе. И три вида контроля — ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль — переносятся уже в порты. Это один из моментов, который помогает разгрузить границу», — заявил Сольский.
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Он добавил, что ожидал от польской стороны больше дополнительной информации, связанной с планом Украины по лицензированию экспорта агропродукции. Министр отметил, что еще более недели назад от польской стороны были положительные сигналы, что план Украины «является заслуживающим внимания и может быть рассмотрен».
«Но я бы польскую сторону не подгонял. У них через неделю выборы. Мы все можем припомнить, что это такое. Кроме выборов ни о чем не думаем», — добавил Сольский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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