Украина получит от Дании более 400 миллионов евро: на что пойдут деньги — Finance.ua

Украина получит от Дании более 400 миллионов евро: на что пойдут деньги
Украина и Дания заключили Меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества и восстановления Украины. Этот документ предусматривает выделение датским правительством около 40 млн евро на поддержку частного сектора, участвующего в восстановлении Украины, а также 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Подписанный Меморандум предусматривает сотрудничество с частным сектором через созданный механизм Ukraine Facility с системой ссуд и гарантий в рамках Экспортно-инвестиционного фонда Дании (EIFO), который является частью Датско-украинского фонда, направленного на снижение финансовых рисков, с которыми сталкиваются компании, принимающие участие в восстановлении Украины», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.
Согласно достигнутым договоренностям, правительство Дании направит новое финансирование в EIFO, способствуя новым инвестиционным возможностям в размере не менее 300 миллионов датских крон (приблизительно 40 миллионов евро). Таким образом, общий пакет фонда достигнет 1,3 млрд датских крон, или 170 миллионов евро.
Для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику, датское правительство выделит дополнительное финансирование к Украинскому Механизму EIFO на сумму 2,85 миллиарда датских крон (около 380 миллионов евро).
Правительства обеих стран будут также прорабатывать возможности для дальнейшего сотрудничества между датскими компаниями и Украиной в сфере судостроения, связанные с военно-морским потенциалом. Это может включать участие в развитии датских разработок патрульных кораблей с возможностью заключения будущего соглашения о закупке.
В Меморандуме также говорится о поддержке и развитии сотрудничества и делового партнерства между датским и украинским бизнесом в сфере критической инфраструктуры и морской промышленности, а также в более широком плане — в сфере бизнеса, промышленности и предпринимательства.
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