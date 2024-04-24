Украина получит от Дании более 400 миллионов евро: на что пойдут деньги — Finance.ua
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Украина получит от Дании более 400 миллионов евро: на что пойдут деньги

Казна и Политика
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Украина получит от Дании более 400 миллионов евро: на что пойдут деньги
Украина получит от Дании более 400 миллионов евро: на что пойдут деньги
Украина и Дания заключили Меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества и восстановления Украины. Этот документ предусматривает выделение датским правительством около 40 млн евро на поддержку частного сектора, участвующего в восстановлении Украины, а также 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
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«Подписанный Меморандум предусматривает сотрудничество с частным сектором через созданный механизм Ukraine Facility с системой ссуд и гарантий в рамках Экспортно-инвестиционного фонда Дании (EIFO), который является частью Датско-украинского фонда, направленного на снижение финансовых рисков, с которыми сталкиваются компании, принимающие участие в восстановлении Украины», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.
Согласно достигнутым договоренностям, правительство Дании направит новое финансирование в EIFO, способствуя новым инвестиционным возможностям в размере не менее 300 миллионов датских крон (приблизительно 40 миллионов евро). Таким образом, общий пакет фонда достигнет 1,3 млрд датских крон, или 170 миллионов евро.
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Для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику, датское правительство выделит дополнительное финансирование к Украинскому Механизму EIFO на сумму 2,85 миллиарда датских крон (около 380 миллионов евро).
Правительства обеих стран будут также прорабатывать возможности для дальнейшего сотрудничества между датскими компаниями и Украиной в сфере судостроения, связанные с военно-морским потенциалом. Это может включать участие в развитии датских разработок патрульных кораблей с возможностью заключения будущего соглашения о закупке.
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В Меморандуме также говорится о поддержке и развитии сотрудничества и делового партнерства между датским и украинским бизнесом в сфере критической инфраструктуры и морской промышленности, а также в более широком плане — в сфере бизнеса, промышленности и предпринимательства.
По материалам:
Finance.ua
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