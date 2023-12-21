Украина получила 5 тысяч Starlink от Польши: где их установят — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила 5 тысяч Starlink от Польши: где их установят

Технологии&Авто
24
Украина получила 5 тысяч Starlink от Польши: где их установят
Украина получила 5 тысяч Starlink от Польши: где их установят
Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от правительства Польши, которые помогут вернуть связь в деоккупированные регионы, обеспечивать работу школ, медицинских учреждений и энергетической сферы в прифронтовых территориях.
Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Часть терминалов отправляем для обеспечения бесперебойной связи на прифронтовых территориях. Также терминалы получат объекты критической инфраструктуры», — отметил Федоров.
Читайте также
По его словам, в Украине уже работает около 47 тысяч терминалов Starlink. Больше всего их получили от Польши — более 19,5 тысяч.
Часть из них поступила в Пункты несокрушимости. Благодаря этому, тысячи украинцев смогли пользоваться качественным интернетом и оставаться на связи даже в условиях блэкаутов.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины вместе с АО «Укрзализныця» тестируют использование терминалов спутниковой связи Starlink в поездах. Поначалу стабильный доступ в сеть появится в поездах Интерсити+, первый из них уже проходит испытание.
Читайте также
Сейчас в Украине находится около 140−150 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. В качестве помощи международные партнеры предоставили Украине около 45 тысяч терминалов Starlink с предоплаченной связью. Простые украинцы — меценаты и волонтеры в месяц тратят примерно 10 млн долларов на то, чтобы спутниковый интернет функционировал.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.