Украина получила 5 тысяч Starlink от Польши: где их установят — Finance.ua

Украина получила 5 тысяч Starlink от Польши: где их установят Сегодня 15:48 — Технологии&Авто

Украина получила 5 тысяч Starlink от Польши: где их установят

Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от правительства Польши, которые помогут вернуть связь в деоккупированные регионы, обеспечивать работу школ, медицинских учреждений и энергетической сферы в прифронтовых территориях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Часть терминалов отправляем для обеспечения бесперебойной связи на прифронтовых территориях. Также терминалы получат объекты критической инфраструктуры», — отметил Федоров.

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По его словам, в Украине уже работает около 47 тысяч терминалов Starlink. Больше всего их получили от Польши — более 19,5 тысяч.

Часть из них поступила в Пункты несокрушимости. Благодаря этому, тысячи украинцев смогли пользоваться качественным интернетом и оставаться на связи даже в условиях блэкаутов.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины вместе с АО «Укрзализныця» тестируют использование терминалов спутниковой связи Starlink в поездах. Поначалу стабильный доступ в сеть появится в поездах Интерсити+, первый из них уже проходит испытание.

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Сейчас в Украине находится около 140−150 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. В качестве помощи международные партнеры предоставили Украине около 45 тысяч терминалов Starlink с предоплаченной связью. Простые украинцы — меценаты и волонтеры в месяц тратят примерно 10 млн долларов на то, чтобы спутниковый интернет функционировал.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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