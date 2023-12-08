Украина полностью заместила поставки из рф запчастей к атомным реакторам — Finance.ua

Украина полностью заместила поставки из рф запчастей к атомным реакторам Сегодня 12:44 — Энергетика

Украина полностью заместила поставки из рф запчастей к атомным реакторам

Украина полностью отказалась от поставок запасных частей для атомных реакторов из российской федерации и смогла заменить их собственным производством или производством в странах-партнерах.

Об этом сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

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«Когда началась военная агрессия россии, мы полностью отказались от поставок из этой страны и заместили это собственным производством или производством в наших странах-партнерах», — сказал Котин в эфире национального телемарафона «Единые новости».

«Вот один пример — вкладыши для реакторов ВВЭР-440, которые производили только в россии. Вместе с нашим американским партнером Westinghouse мы нарушили монополию россии на производство топлива для таких реакторов, но, кроме этого, нужны еще и вкладыши. И теперь мы их можем производить», — добавил глава НАЭК.

Кроме того, он отметил, что Украина стоит на пути развития технологии малых модульных реакторов, что также связывается с концепцией создания украинского хаба ядерных технологий, к чему стремится «Энергоатом».

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«Мы внимательно отслеживаем технологии ММР всех ведущих компаний, со многими есть меморандумы, и мы планируем подписывать соглашения по строительству в Украине заводов по производству компонентов для таких реакторов», — отметил он.

По словам Котина, ММР — это перспективное направление и впоследствии хаб ядерных технологий, который будет «поставлять и мощности, и электроэнергию, и оборудование, и компоненты для ММР другим странам».

Напомним, в апреле 2023 года «Энергоатом» и Holtec подписали соглашение о строительстве завода по изготовлению компонентов для ММР. Документом был задекларирован план установки до 20 реакторов SMR в Украине.

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Украина в сентябре 2023 года впервые осуществила загрузку ядерного топлива Westinghouse в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС. Американское топливо будет работать в активной зоне реактора с российским, с последующим его полным замещением.

Первоначально проект начала эксплуатации топлива Westinghouse планировалось запустить в 2025 году, но после начала полномасштабной российской агрессии удалось существенно сократить сроки производства этого топлива в Швеции.

Таким образом, «Энергоатом» стал первой в мире энергогенерирующей компанией, эксплуатирующей реакторы советского дизайна, реализовавшей проект по диверсификации ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

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