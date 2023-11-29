Британия будет поставлять Энергоатому обогащенный уран до 2035 года — Finance.ua

Британия будет поставлять Энергоатому обогащенный уран до 2035 года Сегодня 09:44 — Энергетика

Британия будет поставлять Энергоатому обогащенный уран до 2035 года

27 ноября 2023 года президент ГП НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и главный исполнительный директор Urenco Борис Шухт подписали контракт о поставках обогащенного уранового продукта для украинских АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Согласно документу, Urenco будет поставлять Энергоатому обогащенный уран до 2035 года с возможностью пролонгации контракта до 2043 года.

Как подчеркнул Министр энергетики Украины Герман Галущенко, изготовление ядерного топлива, составляющей которого является уран, важно для обеспечения национальной безопасности. Поэтому государство работает над наращиванием такого производства и усиливает сотрудничество с международными партнерами в этой области. Это должно стать очередным шагом на пути вытеснения россии из мирового рынка в атомной отрасли.

«Энергоатом достиг новой важной стратегической договоренности с нашим надежным партнером компанией Urenco и получит стабильные поставки обогащенного урана для производства ядерного топлива на десятилетие вперед. Мы сделали очередной шаг к обеспечению энергетической независимости нашей страны», — отметил президент НАЭК Петр Котин.

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После отказа от российского ядерного топлива единственным поставщиком топливных сборок для нужд атомных электростанций ГП НАЭК «Энергоатом» стала компания Westinghouse Electric Sweden (далее — Westinghouse). Поставщиком обогащенного урана, используемого для производства топлива Westinghouse, является британская компания Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

Приветствуя развитие сотрудничества между компаниями, Борис Шухт отметил, что с началом полномасштабного вторжения Urenco и в дальнейшем будет играть важную роль, помогая Украине производить электроэнергию для страны: «Мы оказали поддержку нашему заказчику Энергоатому и его работникам и увеличили объем поставок услуг по ядерному обогащению, чтобы помочь обеспечить энергетическую независимость и безопасность поставок. Это соглашение продолжит наши продуктивные рабочие отношения».

Срок действия действующих контрактов с Urenco на поставку ядерных материалов — обогащенного уранового продукта (ОУП) и гексафторида природного урана (UF6) — истекает в 2025 году. Поэтому для Энергоатома было очень важно продолжить долгосрочное сотрудничество, которое обеспечит стабильность поставок обогащенного урана для производства ядерного топлива на нужды АЭС Украины.

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