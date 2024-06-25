Украина подписала кредитное соглашение с ЕС на 27 миллиардов евро — Finance.ua

Украина подписала кредитное соглашение с ЕС на 27 миллиардов евро Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Украина подписала кредитное соглашение с ЕС на 27 миллиардов евро

Украина и Еврокомиссия подписали Кредитное соглашение в рамках программы Ukraine Facility, которая позволит привлечь кредиты на общую сумму 27 миллиардов евро в 2024—2027 годах для финансирования дефицита государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Председатель НБУ Андрей Пышный вместе с Министром финансов Сергеем Марченко подписали Кредитное соглашение к Ukraine Facility. Документ также был подписан партнерами из Европейской комиссии», — говорится в сообщении.

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Кредитное соглашение позволит Украине привлечь в 2024—2027 годах до 27 миллиардов евро для поддержки государственного бюджета страны из общего объема в 50 млрд евро инструмента ЕС Ukraine Facility.

«Уже в ближайшее время после вступления этого соглашения в силу Украина также получит от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования», — добавили в Нацбанке.

План для Ukraine Facility

14 мая Совет Европейского Союза одобрил План для Ukraine Facility, разработанный Украиной совместно с европейскими партнерами, рассчитанный на 2024−2027 годы, содержащий перечень структурных реформ на этот период, направленных не только на восстановление и отстройку, но и на продвижение Украины на пути к ЕС и поддержку евроинтеграционных процессов в государстве.

В то же время план — это не исчерпывающий перечень всех кратко- и среднесрочных запланированных реформ. Это только часть планов правительства.

6 июня Верховная Рада ратифицировала Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования ЕС Украины согласно инструменту Ukraine Facility. Указанное соглашение было подписано сторонами в конце мая и определяет принципы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности, по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility. Соглашение официально запустило выполнение Плана Украины.

Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:

Прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд евро, из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов). Специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд евро). Техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).

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Транши будут поступать раз в квартал по результатам выполнения индикаторов Плана для Ukraine Facility и их положительной оценки Стороной ЕС. В общей сложности в этом году ожидается около 16 млрд евро бюджетной поддержки по программе.

Весной Украина уже получила 6 млрд евро в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility.

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