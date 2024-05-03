Украина поднялась на 18 позиций в рейтинге свободы прессы — Finance.ua

Украина поднялась на 18 позиций в рейтинге свободы прессы Сегодня 20:20 — Мир

Украина поднялась на 18 позиций в рейтинге свободы прессы

Украина за год поднялась на 18 позиций в рейтинге свободы прессы, который составляют «Репортеры без границ» (RSF). Наша страна сейчас занимает 61 место из 180 по сравнению с 79-м годом ранее.

отчете такой скачок называют одним из сюрпризов рейтинга.

Повышение позиции Украины в рейтинге произошло благодаря улучшению как показателя безопасности (меньше убитых журналистов), так и политической ситуации: «Хотя верховенство закона не было обеспечено на всей территории страны после российского вторжения, которое помешало украинским властям гарантировать свободу прессы на оккупированных территориях, политическое вмешательство в свободной Украине сократилось. Такое давление ограничено тем фактом, что его осуждают средства массовой информации».

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В первую тройку лидеров по уровню свободы прессы входят Норвегия (уже восемь лет подряд), Дания и Швеция. Аутсайдер — Иран, Северная Корея, Афганистан, Сирия и Эритрея.

россия занимает 162 место в рейтинге: в отчете констатируется, что государство «продолжает крестовый поход против независимой журналистики, а более 1500 журналистов бежали за границу после вторжения в Украину».

«Репортеры без границ» зафиксировали тревожную ситуацию со свободой прессы в мире: ей угрожают те же люди, которые должны ее гарантировать — политические власти.

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Вывод основывается на том, что из пяти показателей рейтинга именно политический показатель снизился больше всего — в среднем по всему миру на 7,6 пункта. «Государства и другие политические силы играют все меньше роли в защите свободы печати. Такое лишение прав иногда идет бок о бок с более враждебными действиями, которые подрывают роль журналистов или даже используют средства массовой информации как инструменты с помощью кампаний по преследованию или дезинформации», — говорится в отчете.

Регион Магриба и Ближнего Востока является регионом с самой плохой ситуацией во Всемирном индексе свободы печати в 2024 году. За ним следует Азиатско-Тихоокеанский регион, где журналистика «задыхается» под тяжестью авторитарных правительств. В Африке почти половина стран находится в тяжелой ситуации.

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Все страны, где индекс свободы прессы «хороший», находятся в Европе, а точнее, в Европейском Союзе. Однако в Венгрии, Мальте и Греции самый низкий рейтинг, там свобода печати подвергается испытанию.

«Далее на востоке Европы условия для занятия журналистикой ухудшаются из-за масштабов дезинформации и цензуры средств массовой информации, которые обвиняются в подрыве национальной безопасности или терроризме. Такие дела, а россии (162-е место), беларуси (167) и Туркменистане (175), Грузии (103)», — говорится в отчете.

В Америке процент стран, положение которых классифицируется как удовлетворительное, резко снизился с 36% в 2023 году до 21% в 2024 году. В частности, США опустились на десять позиций. Почти во всех странах Южной Америки ситуация со свободой прессы сейчас «проблемная».

Слово і Діло По материалам:

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