Рейтинг самых сильных паспортов мира в 2024 году: какое место занимает Украина — Finance.ua

Рейтинг самых сильных паспортов мира в 2024 году: какое место занимает Украина Сегодня 21:02 — Мир

Рейтинг самых сильных паспортов мира в 2024 году: какое место занимает Украина, Фото: Vista Create

Henley Passport Index обновил ежеквартальный рейтинг самых сильных паспортов мира и определил несколько лидеров, чьи паспорта предоставляют наибольшую свободу для передвижения.

Об этом свидетельствует ежеквартальный рейтинг Henley Passport Index.

Суть такого рейтинга лучших паспортов мира состоит в том, что государству добавляется один балл за каждую страну, в которую могут поехать его граждане без визы или в которой можно получить визу по прибытию или электронное разрешение на въезд (ETA).

Отмечается, что баллы не назначаются в случаях, когда необходима виза или когда владельцу паспорта необходимо получить утвержденную правительством электронную визу до вылета.

ТОП-10 стран с самыми сильными паспортами

Первое место делят между собой Франция, Испания, Германия, Италия, Япония и Сингапур.

Франция

Французские паспорта открывают доступ к 194 странам, позволяя гражданам путешествовать без необходимости получать визы или другие разрешения.

Франция уже давно уверенно удерживает лидерскую позицию. По состоянию на весну 2024 года страна набрала 194 балла в рейтинге.

Испания

У владельцев испанских паспортов есть уникальные возможности для путешествий. Страна очень престижна и привлекательна для бизнеса, покупки недвижимости, туризма, обучения и инвестиций.

Испания стабильно занимает первые места в рейтинге, позволяя владельцам ее паспортов посетить 194 страны мира.

Сингапур

Страна имеет одну из наиболее развитых экономик и является важным глобальным центром финансов.

Поэтому Сингапур вкладывает значительные усилия в развитие своего паспортного отдела, что позволяет обеспечить своим гражданам высокий уровень свободы передвижения по всему миру.

В настоящее время обладатели сингапурских паспортов могут посетить 194 страны без необходимости получения визы перед путешествием, что делает их одними из самых мобильных в мире.

Германия

Германия как одна из ведущих экономик мира и ключевой член Европейского союза активно работает над укреплением своего паспортного статуса.

Это способствует развитию экономических, культурных и дипломатических связей с другими странами и, собственно, статуса страны, входящей в список самых сильных паспортов мира.

Немецкие паспорта открывают доступ в 194 страны без визы.

Италия

Италия — член Европейского союза, активный участник международных отношений, постоянно укрепляющий паспортный статус, способствуя развитию туризма, экономических и культурных связей с другими странами.

Граждане, имеющие итальянские загранпаспорта, могут путешествовать в 194 страны, используя внутренний документ.

Япония

Япония — страна с очень развитой экономикой, передовыми технологиями и культурным влиянием, что отражается в ее высоком статусе на международной арене.

Кроме того, Япония имеет сильные дипломатические отношения со многими странами мира, что способствует поддержанию и развитию паспортного престижа.

Не удивительно, что владельцы японских паспортов могут свободно посещать 194 страны.

Финляндия

Финляндия получила 193 балла и занимает второе место вместе с Нидерландами, Южной Кореей и Швецией.

Финляндия известна своей стабильной экономикой, высоким уровнем жизни и развитой социальной инфраструктурой, что способствует повышению престижа ее паспорта.

Кроме того, страна является активным участником международных отношений и дипломатических инициатив, что позволяет ей удерживать свое место в списке стран с мощными паспортами.

Финский загранпаспорт позволяет посещать 193 страны без необходимости получения визы.

Швеция

Еще одна представительница стран со стабильной экономикой, высоким уровнем жизни и прогрессивными социальными стандартами.

Швеция активно сотрудничает с другими странами в экономических, политических, социальных и оборонных направлениях, что способствует укреплению статуса паспорта в мире.

Поэтому благодаря возможностям дипломатии этого государства паспорта Швеции позволяют посетить 193 страны без визы.

Нидерланды

Нидерланды стабильно занимают топовые места в рейтинге лучших паспортов мира, и вот почему: сильная экономика, международные гуманитарные программы, высокое качество жизни.

Поэтому загранпаспорт Нидерландов открывает свободный доступ для путешествий в 193 страны.

Южная Корея

Паспорт Южной Кореи считается одним из самых сильных паспортов в мире и обеспечивает значительные возможности для международных путешествий, позволяя посетить 193 страны.

Южная Корея продолжает усиливать значимость своего паспорта за счет огромных инвестиций, а также дипломатического, культурного и технологического влияния в мире.

ТОП-10 стран мира с самыми слабыми паспортами:

Сирия — 29 стран;

Ирак — 31 страна;

Пакистан — 34 страны;

Йемен — 35 стран;

Сомали — 36 стран;

Непал — 40 стран;

Ливия — 40 стран;

Палестина — 41 страна;

Северная Корея — 42 страны.

Самым слабым паспортом в мире остается паспорт Афганистана, предоставляющий безвизовый доступ только в 28 стран.

На каком месте украинский загранпаспорт

Украинский загранпаспорт уверенно занимает 31 место, что указывает на рост силы документа.

На данный момент украинцы могут свободно посещать 148 стран, а сама Украина обогнала в рейтинге Сербию, Албанию, Грузию, Турцию и Китай.

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