Нужно ли уведомлять Пенсионный фонд, если получили новый паспорт — разъяснение — Finance.ua
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Нужно ли уведомлять Пенсионный фонд, если получили новый паспорт — разъяснение

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В случае смены паспорта необходимо внести соответствующие изменения в созданную персональную учетную карточку льготника. Ведь, как отмечают в Пенсионном фонде Украины, учет льготников ведется в Реестре лиц, имеющих право на льготы, путем формирования на каждого персональной учетной карточки.
Для корректировки информации (в частности, об изменении реквизитов паспорта гражданина Украины) льготник должен в течение 30 дней уведомить орган Пенсионного фонда Украины.
Подать заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, можно:
  • лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;
  • почтой, прислав документ по адресу органа Фонда;
  • онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через «Портал Дія».
По материалам:
Судебно-юридична газета
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