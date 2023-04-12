Украина обновила соглашение о свободной торговле с Канадой — Finance.ua

Украина обновила соглашение о свободной торговле с Канадой Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Украина обновила соглашение о свободной торговле с Канадой

Украина и Канада обновили соглашение о свободной торговле. Новое соглашение несет существенные изменения в торговый режим между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в рамках этого документа Украина и Канада заключили соглашение по цифровой торговле, которое стало для нашей страны вторым после соответствующего соглашения с Великобританией.

«Украинское правительство ставит целью предоставить украинским предпринимателям на внешних рынках самые современные инструменты для развития бизнеса и экономического восстановления Украины. В новом соглашении мы совмещаем торговлю товарами, услугами, осуществление инвестиций и экономическое сотрудничество между Украиной и Канадой. Соглашение было подготовлено во время войны, поэтому должно учитывать все неотложные потребности бизнеса и стать дополнительной визитной карточкой нашей экономики в мире», — пояснила Свириденко.

По ее словам, основными отличиями нового соглашения станет то, что в дополнение к отмене тарифов Украина и Канада расширяют возможности для предприятий, имеющих не только украинскую, но и иностранную составляющую в своей продукции.

«Будут отменены тарифы также на украинские товары, которые имеют составляющие происхождением из ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля. Это должно поощрить создание производственных цепочек, сделает расположение производства в Украине более привлекательным для иностранных инвесторов, которые планируют поставлять свои товары на канадский рынок», — продолжила Свириденко.

Также очень важным элементом соглашения станет то, что оно будет разрешать сторонам все, что не запрещено.

Отдельно были прописаны гарантии для инвесторов, а также система защиты инвестиций, основанная на современных правовых инструментах.

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Один из разделов включает в себя соглашение о цифровой торговле, очерчивающее все основные свободы в этой сфере.

Кроме того, новое соглашение регулирует финансовые услуги, временный въезд для деловых лиц, телекоммуникации, торговлю и гендер, торговлю и малые и средние предприятия, а также вопросы торговли и коренных народов.

Новое соглашение также будет включать обновленные главы о правилах и процедурах происхождения, конкурентной политике, монополиях и государственных предприятиях, государственных закупках, окружающей среде, работе, разработке и администрировании мер и прозрачности, противодействии коррупции и ответственному бизнес-поведению.

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«Оно имеет в своей основе те же принципы, которые были использованы в Тихоокеанском Соглашении о свободной торговле, объединяющем Канаду, Австралию, Бруней, Чили, Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур и Вьетнам, а также в обновленной Северо-Американской ЗСТ между США, Мексикой и Канадой. Министерство экономики уже разработало проект акта об официальных переговорах о присоединении к Тихоокеанскому соглашению. Теперь наша цель — получить в июне решение стран-участниц о рассмотрении заявки Украины. Благодаря модернизированному соглашению мы получим со стороны Канады не только политическую и экспертную поддержку нашей заявке», — резюмировала Юлия Свириденко.

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