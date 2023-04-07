Передачу Украине $3 млрд от продажи «Челси» отложили в ожидании одобрения от британского правительства — Finance.ua
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Передачу Украине $3 млрд от продажи «Челси» отложили в ожидании одобрения от британского правительства

Фондовый рынок
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Передачу Украине $3 млрд от продажи «Челси» отложили в ожидании одобрения от британского правительства
Передачу Украине $3 млрд от продажи «Челси» отложили в ожидании одобрения от британского правительства
Передача $2,9 млрд из фонда, созданного для помощи Украине от продажи «Челси», была отложена — утверждение процесса в Британии занимает больше времени, чем ожидалось.
Об этом сообщает Bloomberg.
Деньги заморожены на счету в Великобритании уже почти год после продажи футбольного клуба. Ранее эти средства обещали направить на гуманитарные цели в Украине.
«Фонд почти готов к запуску и определился с кандидатурой председателя правления, но одобрение правительством Британии длится дольше, чем ожидалось», — заявил эксдиректор ЮНИСЕФ в Британии и исполняющий обязанности директора фонда Майк Пенроуз.
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Отмечается, что в Великобритании и ЕС изучают способы ареста замороженных активов, в британском МИДе от комментариев отказались.
План состоит в том, что средства от сделки, которые сейчас находятся на замороженном счете, должны быть перечислены в новый фонд. После создания он должен будет подать заявку на получение лицензии на доступ к средствам в Управление по исполнению финансовых санкций Британии.
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Правительство страны должно оценить заявку на получение лицензии с точки зрения рисков обхода санкций, что может занять значительный промежуток времени.
Напомним: в конце мая Роман Абрамович продал свой футбольный клуб «Челси» за 5 млрд евро.
Впоследствии стало известно, что в результате продажи ФК «Челси» 2,35 млрд фунтов стерлингов пойдут на благотворительность, чтобы помочь пострадавшим от войны в Украине.
Бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз возглавит фонд в соответствии с соглашением, заключенным между правительством и Абрамовичем, когда в мае прошлого года было заключено соглашение о поглощении «Челси» Тоддом Боли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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