Экономика Британии неожиданно выросла в ноябре: повлиял Чемпионат мира по футболу — Finance.ua

Экономика Британии неожиданно выросла в ноябре: повлиял Чемпионат мира по футболу Сегодня 11:38

Экономика Британии неожиданно выросла в ноябре: повлиял Чемпионат мира по футболу

ВВП Британии неожиданно вырос на 0,1% в ноябре, среди официальных причин называют проведение Чемпионата мира по футболу, стимулировавшее сферу услуг.

Об этом сообщается в сообщении Управления национальной статистики (ONS).

Валовой внутренний продукт страны, служащий ключевым экономическим показателем, вырос на 0,1%. Управление национальной статистики заявило, что пабы и рестораны привели к росту, поскольку люди собирались в заведениях для просмотра матчей Чемпионата мира.

В то же время, за три месяца до ноября экономика сократилась на 0,3%. Ранее предполагалось, что экономика Британии продолжит сокращаться и в ноябре.

Однако сектор услуг, включающий в себя широкий спектр отраслей от гостиничного бизнеса до торговли, был крупнейшим драйвером роста в этом месяце.

«Существуют отдельные свидетельства того, что Чемпионат мира по футболу принес пользу некоторым предприятиям: пабы, рестораны и бизнес, занимающийся продажей вина, доставкой пиццы, рекламой и обеспечением безопасности лицензированных помещений, сообщили об увеличении оборота», — отметили в Управлении.

Справка Finance.ua:

в третьем квартале года экономика Британии сократилась больше, чем оценивалось ранее — к концу 2022 года страна, вероятно, войдет в рецессию;

Банк Англии прогнозирует, что Британия идет к длительной рецессии, а инфляция не вернется к целевому уровню к началу 2024 года.



Економічна Правда По материалам:

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