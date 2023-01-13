Экономика Британии неожиданно выросла в ноябре: повлиял Чемпионат мира по футболу — Finance.ua
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Экономика Британии неожиданно выросла в ноябре: повлиял Чемпионат мира по футболу

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Экономика Британии неожиданно выросла в ноябре: повлиял Чемпионат мира по футболу
Экономика Британии неожиданно выросла в ноябре: повлиял Чемпионат мира по футболу
ВВП Британии неожиданно вырос на 0,1% в ноябре, среди официальных причин называют проведение Чемпионата мира по футболу, стимулировавшее сферу услуг.
Об этом сообщается в сообщении Управления национальной статистики (ONS).
Валовой внутренний продукт страны, служащий ключевым экономическим показателем, вырос на 0,1%. Управление национальной статистики заявило, что пабы и рестораны привели к росту, поскольку люди собирались в заведениях для просмотра матчей Чемпионата мира.
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В то же время, за три месяца до ноября экономика сократилась на 0,3%. Ранее предполагалось, что экономика Британии продолжит сокращаться и в ноябре.
Однако сектор услуг, включающий в себя широкий спектр отраслей от гостиничного бизнеса до торговли, был крупнейшим драйвером роста в этом месяце.
«Существуют отдельные свидетельства того, что Чемпионат мира по футболу принес пользу некоторым предприятиям: пабы, рестораны и бизнес, занимающийся продажей вина, доставкой пиццы, рекламой и обеспечением безопасности лицензированных помещений, сообщили об увеличении оборота», — отметили в Управлении.

Справка Finance.ua:

  • в третьем квартале года экономика Британии сократилась больше, чем оценивалось ранее — к концу 2022 года страна, вероятно, войдет в рецессию;
  • Банк Англии прогнозирует, что Британия идет к длительной рецессии, а инфляция не вернется к целевому уровню к началу 2024 года.
По материалам:
Економічна Правда
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