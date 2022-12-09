В Великобритании представили новые финансовые реформы, охватывающие и блокчейн-сегмент — Finance.ua

В Великобритании представили новые финансовые реформы, охватывающие и блокчейн-сегмент Сегодня 21:34 — Финтех и Карты

В Великобритании представили новые финансовые реформы, охватывающие и блокчейн-сегмент

Министр финансов Великобритании Джереми Гант обнародовал пакет реформ, направленных на стимулирование экономического роста страны. Среди прочего, они охватывают и криптовалютный сектор.

«Реформы основываются на желании Соединенного Королевства использовать преимущества новых технологий», — говорится в предложении.

Гант отметил, что нововведения направлены на изменение законодательства, внедренного еще во времена нахождения Великобритании в составе ЕС. По его словам, оно «тормозит развитие в отраслях, таких как цифровые технологии».

Среди шагов, которые предусматривают внедрение реформ:

продление налоговых льгот в рамках Investment Manager Exemption, включив в него криптовалюты. Ожидается, что это увеличит иностранные инвестиции в сегмент;

создание в 2023 году песочницы для тестирования, применения и масштабирования новых технологий;

обнародование в ближайшее время результатов предложений по созданию цифровой валюты центробанка.

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Бывший министр финансов Великобритании, а ныне премьер-министр страны Риши Сунак заявлял об амбициях сделать Соединенное Королевство «глобальным криптовалютным и технологическим хабом».

Среди направленных на это мероприятий назывались планы по легализации стейблкоинов, тесное сотрудничество с представителями индустрии в рамках рабочей группы, а также создание «инфраструктурной песочницы для финансового рынка».

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Forklog По материалам:

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