В Великобритании представили новые финансовые реформы, охватывающие и блокчейн-сегмент — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Великобритании представили новые финансовые реформы, охватывающие и блокчейн-сегмент

Финтех и Карты
22
В Великобритании представили новые финансовые реформы, охватывающие и блокчейн-сегмент
В Великобритании представили новые финансовые реформы, охватывающие и блокчейн-сегмент
Министр финансов Великобритании Джереми Гант обнародовал пакет реформ, направленных на стимулирование экономического роста страны. Среди прочего, они охватывают и криптовалютный сектор.
«Реформы основываются на желании Соединенного Королевства использовать преимущества новых технологий», — говорится в предложении.
Гант отметил, что нововведения направлены на изменение законодательства, внедренного еще во времена нахождения Великобритании в составе ЕС. По его словам, оно «тормозит развитие в отраслях, таких как цифровые технологии».
Среди шагов, которые предусматривают внедрение реформ:
  • продление налоговых льгот в рамках Investment Manager Exemption, включив в него криптовалюты. Ожидается, что это увеличит иностранные инвестиции в сегмент;
  • создание в 2023 году песочницы для тестирования, применения и масштабирования новых технологий;
  • обнародование в ближайшее время результатов предложений по созданию цифровой валюты центробанка.

Читайте также: Security Token Offering как альтернатива ICO

Бывший министр финансов Великобритании, а ныне премьер-министр страны Риши Сунак заявлял об амбициях сделать Соединенное Королевство «глобальным криптовалютным и технологическим хабом».
Среди направленных на это мероприятий назывались планы по легализации стейблкоинов, тесное сотрудничество с представителями индустрии в рамках рабочей группы, а также создание «инфраструктурной песочницы для финансового рынка».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.