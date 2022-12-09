В Великобритании представили новые финансовые реформы, охватывающие и блокчейн-сегмент — Finance.ua

В Великобритании представили новые финансовые реформы, охватывающие и блокчейн-сегмент
Министр финансов Великобритании Джереми Гант обнародовал пакет реформ, направленных на стимулирование экономического роста страны. Среди прочего, они охватывают и криптовалютный сектор.
«Реформы основываются на желании Соединенного Королевства использовать преимущества новых технологий», — говорится в предложении.
Гант отметил, что нововведения направлены на изменение законодательства, внедренного еще во времена нахождения Великобритании в составе ЕС. По его словам, оно «тормозит развитие в отраслях, таких как цифровые технологии».
Среди шагов, которые предусматривают внедрение реформ:
- продление налоговых льгот в рамках Investment Manager Exemption, включив в него криптовалюты. Ожидается, что это увеличит иностранные инвестиции в сегмент;
- создание в 2023 году песочницы для тестирования, применения и масштабирования новых технологий;
- обнародование в ближайшее время результатов предложений по созданию цифровой валюты центробанка.
Читайте также: Security Token Offering как альтернатива ICO
Бывший министр финансов Великобритании, а ныне премьер-министр страны Риши Сунак заявлял об амбициях сделать Соединенное Королевство «глобальным криптовалютным и технологическим хабом».
Среди направленных на это мероприятий назывались планы по легализации стейблкоинов, тесное сотрудничество с представителями индустрии в рамках рабочей группы, а также создание «инфраструктурной песочницы для финансового рынка».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью