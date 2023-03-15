Украинцы смогут бесплатно доехать из Варшавы в Великобританию: как попасть на рейс — Finance.ua
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Украинцы смогут бесплатно доехать из Варшавы в Великобританию: как попасть на рейс

Личные финансы
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Украинцы смогут бесплатно доехать из Варшавы в Великобританию: как попасть на рейс
Украинцы смогут бесплатно доехать из Варшавы в Великобританию: как попасть на рейс, Фото: freepik.com
Украинцы, спасающиеся от войны за границей, могут получить места на бесплатный автобусный рейс в Великобританию из Варшавы, сообщает Transport a Sister.
Рейс организуют волонтеры Хелен Вилл и A&A Coach Hire. Рейс состоится 19 марта. Пассажиры будут перемещены на автобусе в Шотландию или Великобританию, включая питание в стоимости проезда. Однако обеспечение жильем не входит в список услуг.
Воспользоваться рейсом смогут граждане Украины, имеющие британскую визу и спонсора в Великобритании. Пассажиры могут также взять с собой своих домашних животных, но они должны иметь все необходимые документы и прививки и находиться на территории ЕС не менее 90 дней. Животные не должны находиться под запретом Агентства здравоохранения животных и растений Великобритании.

Как попасть на бесплатный рейс

Для регистрации на трансфер необходимо отправить на электронный адрес helenduth40@hotmail.com следующие данные:
  • Фамилия и имя;
  • Дата рождения;
  • Номер телефона;
  • Номер и срок действия загранпаспорта;
  • Номер визы;
  • Электронный адрес;
  • Данные вашего спонсора: имя, телефон, адрес и т.д.
Если планируете ехать за границу на собственном автомобиле, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Оформить Зеленую карту 🚗

По материалам:
Телеканал 24
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