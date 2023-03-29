Британия и Польша построят в Украине два села для переселенцев: на это выделили 12 млн долларов — Finance.ua

Британия и Польша построят в Украине два села для переселенцев: на это выделили 12 млн долларов Сегодня 07:46 — Недвижимость

Британия и Польша построят в Украине два села для переселенцев: на это выделили 12 млн долларов

Великобритания и Польша построят два временных села во Львовской и Полтавской областях Украины, чтобы обеспечить жилье для тех, кто покинул свои дома из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. В Лондоне заявили, что на этот проект будет выделено 12 млн долларов.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Великобритания приняла почти 118 тысяч украинцев, но некоторым очень трудно получить постоянное жилье.

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Поэтому правительство Великобритании заявило, что во Львовской и Полтавской областях будут построены небольшие поселки, которые смогут разместить более 700 человек.

«За последний год Владимир Путин продолжал уничтожать гражданские дома и инфраструктуру. Этот проект подарит дома тем, кто больше всего в них нуждается», — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Кливерли.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что правительство его страны работает с западными союзниками, чтобы попытаться легализовать процесс предоставления Киеву замороженных российских активов на восстановление Украины.

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УНН По материалам:

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