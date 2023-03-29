Британия и Польша построят в Украине два села для переселенцев: на это выделили 12 млн долларов — Finance.ua
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Британия и Польша построят в Украине два села для переселенцев: на это выделили 12 млн долларов

Недвижимость
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Британия и Польша построят в Украине два села для переселенцев: на это выделили 12 млн долларов
Британия и Польша построят в Украине два села для переселенцев: на это выделили 12 млн долларов
Великобритания и Польша построят два временных села во Львовской и Полтавской областях Украины, чтобы обеспечить жилье для тех, кто покинул свои дома из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. В Лондоне заявили, что на этот проект будет выделено 12 млн долларов.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Великобритания приняла почти 118 тысяч украинцев, но некоторым очень трудно получить постоянное жилье.
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Поэтому правительство Великобритании заявило, что во Львовской и Полтавской областях будут построены небольшие поселки, которые смогут разместить более 700 человек.
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«За последний год Владимир Путин продолжал уничтожать гражданские дома и инфраструктуру. Этот проект подарит дома тем, кто больше всего в них нуждается», — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Кливерли.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что правительство его страны работает с западными союзниками, чтобы попытаться легализовать процесс предоставления Киеву замороженных российских активов на восстановление Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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