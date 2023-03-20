Британия подписала историческое соглашение с Украиной о цифровой торговле — Finance.ua

Британия подписала историческое соглашение с Украиной о цифровой торговле
Великобритания подписала ключевое соглашение о цифровой торговле с Украиной, которое поддержит экономику страны и значительно усилит британско-украинские торговые и инвестиционные отношения.
Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Министр бизнеса и торговли Кэми Баденох заявила, что подписанное соглашение открывает путь к новой эпохе современной торговли между Британией и Украиной.
«Мы также продолжаем действие беспошлинной торговли на импорт из Украины до начала 2024 года, оказывая очень необходимую поддержку украинскому бизнесу. Эти инициативы помогут защитить рабочие места, средства к существованию и семье сейчас и в послевоенном будущем Украины», — сказала она.
Благодаря подписанному соглашению, Украина получит гарантированный доступ к финансовым услугам, которые имеют решающее значение для восстановления страны, благодаря упрощению трансграничных потоков данных. Украинский бизнес также сможет более эффективно и дешевле торговать с Британией с помощью электронных транзакций, электронных подписей и электронных контрактов.
Министерство бизнеса и торговли Британии в понедельник приняло ряд украинских чиновников, а также 200 представителей британского и международного бизнеса и официальных лиц.
Ведомство организовало конференцию «Путь к восстановлению Украины», направленную на мобилизацию британского бизнеса для участия в будущих проектах по восстановлению Украины.
«Это мероприятие и наша мобилизация британской промышленности является ключевым шагом на пути к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне в июне», — добавили в министерстве.
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