Британия анонсировала введение ежегодного лимита на прием беженцев — Finance.ua

Британия анонсировала введение ежегодного лимита на прием беженцев Сегодня 16:45

Власти Великобритании намерены ввести ежегодный лимит на количество принимаемых в стране беженцев.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявила министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман.

По ее словам, в парламент Британии внесли законопроект, которым предлагается высылать беженцев, если они прибыли в страну из Европы на небольших лодках. В прошлом году таким образом туда приехали около 45 тысяч беженцев.

Министр уточнила, что таких людей будут отправлять на родину, если там безопасно, или в третью страну, такую как Руанда.

«Когда мы остановим лодки, законопроект введет ежегодный лимит, который будет определен парламентом, на количество беженцев, принимаемых Великобританией через безопасные и законные маршруты», — добавила она.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.