Британия анонсировала введение ежегодного лимита на прием беженцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британия анонсировала введение ежегодного лимита на прием беженцев

60
Власти Великобритании намерены ввести ежегодный лимит на количество принимаемых в стране беженцев.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявила министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман.
По ее словам, в парламент Британии внесли законопроект, которым предлагается высылать беженцев, если они прибыли в страну из Европы на небольших лодках. В прошлом году таким образом туда приехали около 45 тысяч беженцев.
Министр уточнила, что таких людей будут отправлять на родину, если там безопасно, или в третью страну, такую как Руанда.
«Когда мы остановим лодки, законопроект введет ежегодный лимит, который будет определен парламентом, на количество беженцев, принимаемых Великобританией через безопасные и законные маршруты», — добавила она.

Как перевести деньги из Польши в Украину и наоборот

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.