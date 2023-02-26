Работа в Великобритании: где работают и сколько получают украинцы — Finance.ua

Работа в Великобритании: где работают и сколько получают украинцы Сегодня 18:11 — Личные финансы

Работа в Великобритании: где работают и сколько получают украинцы

Временно проживающие в Великобритании беженцы из Украины могут рассчитывать на трудоустройство в стране.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

В настоящее время в Великобритании находятся более 160 000 беженцев из Украины. Такие данные недавно обнародовал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он также добавил, что 42% беженцев уже трудоустроены в стране. Такой большой процент объясняется тем, что государство предоставляет беженцам право жить и работать в течение трех лет.

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Украинцы, получившие временную защиту в Соединенном Королевстве, имеют доступ к рынку труда, образовательным и медицинским услугам.

Средняя зарплата в Великобритании

Минимальная зарплата для лиц старше 23 лет — 9 фунтов стерлингов в час. Меньше всего зарабатывают стажеры и несовершеннолетние — до 6,50 фунтов. Заметим, что сумму «минималки» ежегодно пересматривают в апреле.

Больше всего зарабатывают специалисты ІТ отрасли, финансисты, юристы, менеджеры, пилоты, инженеры и медики.

Продолжительность рабочего дня в Британии

В среднем совершеннолетние работники работают 48 часов в неделю, а лица до 18 лет — не больше 40 часов.

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Где найти работу?

Сначала следует обратиться в отделы Jobcentre Plus, которые находятся во многих городах страны. Сотрудники центра помогают беженцам с поиском работы, составлением резюме и дополнительным профессиональным обучением.

Также беженцам рекомендуют обратиться в Национальную службу карьеры за консультацией — ищите вакансии, оцените свои навыки и найдите курсы для повышения квалификации.

Искать вакансии и рассылать резюме можно также на специальных сайтах:

Работа в Британии без знания английского

На трудовом рынке есть предложения, не требующие знать английский язык. К примеру, можно работать ассистентом фотографа, собирать фрукты и ягоды или сортировать вещи.

Чтобы получить предложение работы в офисе или в области обслуживания, необходимо свободно владеть языком.

Если вы планируете ехать в Великобританию на собственном автомобиле, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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